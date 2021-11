Habillez votre chien pour Noël avec les tenues de chien festives les plus mignonnes disponibles maintenant | Royaume-Uni | Nouvelles

Incluez votre chiot dans les célébrations cette année (Image: Etsy)

Incluez votre chien dans les célébrations de cette saison des fêtes en l’habillant de son propre costume de Noël. Des combinaisons tricotées aux pulls élégants, vous pouvez transformer votre chien en elfe de Noël, en renne ou en le pudding de Noël le plus adorable que vous ayez jamais vu avec ces 10 tenues les plus mignonnes. Notre site partenaire TeamDogs a rassemblé certaines des tenues pour chiens les plus mignonnes disponibles actuellement dans leur guide des cadeaux de Noël.

Pull à pompons (Image : H&M)

Pull à pompons

Cet adorable tricot pour chien doux a des pompons de couleur contrastante sur le dos, un col côtelé et des côtes autour des pattes avant et arrière.

C’est cosy, c’est mignon et c’est Noël fait subtilement.

Vous pouvez acheter le pull à pompons pour 12,99 £ sur H&M maintenant.

Pull d’arbre de Noël (Image: Stephen Hurrell)

Pull Sapin de Noël

Faites de votre chien la vedette du spectacle avec ce pull de sapin de Noël vert et or.

Avec des boules à pompons moelleuses et des côtes pour un ajustement sûr, c’est le moyen confortable d’entrer dans l’esprit de fête.

Notre propre chiot TeamDogs Tilly a testé ce pull Pets at Home. Son propriétaire Stephen a déclaré : « Il garde Tilly au chaud et résiste à une récréation assez mouvementée sans trop de problèmes. Parfait pour les nuits d’hiver douillettes devant le sapin.

Vous pouvez acheter le pull de sapin de Noël pour 10 £ sur Pets at Home maintenant.

Santa Paws Jumper (Image: Debenhams)

Pull pattes de père Noël

Ce pull traditionnel est en tricot et présente une encolure ras du cou, des bords côtelés et une broderie Santa Paws dans le dos.

L’ajustement festif parfait pour n’importe quel chien sur la belle liste (c’est donc tous les chiens là-bas !)

Vous pouvez acheter le Santa Paws Jumper pour 16 £ sur Debenhams maintenant.

Tenue d’elfe de Noël (Image : Animaux à la maison)

Tenue de lutin de Noël

Associez la tenue de votre chien à sa personnalité effrontée, adorable et travailleuse avec cette tenue d’elfe de Noël.

Décoré de pompons jaunes en 3D et d’un motif festif vert, rouge et blanc, votre chien montera aux côtés du Père Noël en un rien de temps.

Vous pouvez acheter la tenue d’elfe de Noël pour 10 £ sur Pets at Home maintenant.

Pull en maille jacquard (Image : H&M)

Pull en maille jacquard

Ce pull en jacquard bleu foncé est magnifiquement chic et stylé. Il présente un col polo en tricot côtelé, des bords-côtes autour des jambes avant et une ouverture bordée de côtes pour les jambes arrière.

Vous pouvez acheter le pull en maille jacquard pour 9,99 £ sur H&M maintenant.

Costume de renne (Image : Animaux à la maison)

Déguisement de renne

C’est la saison, alors créez un joyeux Noël de houx pour toute la famille avec ce costume de renne.

Votre chien peut être le leader de la meute de rennes avec ce sweat à capuche rouge orné de bois marron.

Vous pouvez acheter le costume de renne pour 10 £ sur Pets at Home maintenant.

Sweat à capuche flocon de neige de Noël (Image: Debenhams)

Sweat à capuche flocon de neige de Noël

Transformez votre parfait petit chiot en flocon de neige d’hiver avec ce pull douillet.

Le haut en jersey a une capuche avec des mancherons et un imprimé flocon de neige blanc, ce qui signifie qu’il peut être porté toute la saison.

Vous pouvez acheter le sweat à capuche Christmas Snowflake pour 22 £ sur Debenhams maintenant.

Pyjama Woodland Pet (Image: Joules)

Pyjama pour animaux de compagnie des bois

Nous aimons tous un nouvel ensemble de pyjamas à Noël, et maintenant votre chiot peut aussi se blottir la veille de Noël dans une jolie tenue.

Ce tout-en-un bleu marine est imprimé de minuscules créatures des bois et est composé à 100 % de coton.

Vous pouvez acheter le pyjama Woodland Pet pour 16 £ sur Joules maintenant.

Tenue de pudding de Noël (Image: Animaux à la maison)

Tenue de pudding de Noël

Faites de votre chien le centre des festivités avec cet adorable déguisement de pudding.

Avec tout, de la sauce blanche à la branche de houx traditionnelle, cette tenue de pudding de Noël est le meilleur moyen de mettre votre chiot dans l’esprit des fêtes.

Vous pouvez acheter la tenue de pudding de Noël pour 10 £ sur Pets at Home maintenant.

Cavalier de cerf d’équitation (Image: Etsy)

Cavalier d’équitation cerf

Nous ne sommes pas sûrs qu’une tenue de Noël puisse battre ça. Transformez votre ami à quatre pattes en traîneau épique du Père Noël avec le cavalier Riding Deer d’Etsy.

Cette veste à capuche rouge vif est fabriquée à la main au Royaume-Uni et est disponible en quatre tailles différentes.

Vous pouvez acheter le cavalier Riding Deer pour 36,54 £ sur Etsy maintenant.

