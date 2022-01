« Habillez-vous comme Tottenham, jouez comme Tottenham »

Le club le plus titré de l’histoire de la FA Cup, Arsenal a obtenu la botte au troisième tour de la compétition après que Nottingham Forest a arraché une victoire 1-0. Cue une fusion des médias sociaux.

Les attentes étaient élevées pour les Gunners en FA Cup cette saison, mais les 14 fois vainqueurs ont pris un bain précoce de la compétition, ce qui a frustré BEAUCOUP de fans, y compris le patron.

Les fans d’Arsenal fulminent après la sortie de la FA Cup

Un Mikel Arteta « blessant » était loin d’être satisfait de la performance de son équipe et a remis en question le désir et la faim du club.

L’Espagnol a déclaré : « Je suis vraiment déçu de la performance, tout d’abord. Pas avec l’attitude mais avec quel objectif nous avons et quelle détermination nous avons montrée pour changer le jeu quand il est difficile de jouer contre et la façon dont ils jouent.

« Nous avions besoin de plus de motivation, de plus de faim pour gagner à tout prix dans chaque action, bien plus. Nous n’étions pas à notre niveau.

«Ça fait vraiment mal. C’est une compétition qui est très liée à notre histoire et en sortir est une grosse bosse.

talkSPORT EDGE se penche sur les réactions les plus explosives des fans et des rivaux…

Quelqu’un peut-il dire aux joueurs d’Arsenal que jouer en chemise blanche ne signifie pas que nous devons jouer aussi mal que les Spurs ? – Piers Morgan (@piersmorgan) 9 janvier 2022

Terminé sans respect la compétition que nous avons remportée le plus de tous, tout dépend des joueurs sur le terrain aujourd’hui — Aubameyang Le 🐐 (@AFC_Yusuf) 9 janvier 2022

Le retour d’Arsenal aux jours de gloire a duré 4 matchs – RiZzy (@RiZzyUTD) 9 janvier 2022

Arsenal méritait cette humiliation après avoir essayé de parler à City la semaine dernière. Merci pour les 6 points annuels et remettez-vous dans votre voie – (@SxrgioSZN) 9 janvier 2022

Enveloppez Tomiyasu de coton, je ne veux plus jamais revoir Cédric dans une chemise Arsenal. – Bhavs (@bhavss14) 9 janvier 2022

Le fait que #Artetaout soit à la mode est une honte absolue. Des fans de plastique qui changent d’avis semaine après semaine.#Arsenal – Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) 9 janvier 2022

J’AI FAIT DE SOUTENIR ARSENAL. VOICI POURQUOI:

-Le plus petit club de Londres

-Pas d’histoire et pas de trophées

-Nous ne sommes pas pris au sérieux

-club hors de propos depuis le départ de Wenger

-plein de joueurs finis sans talent

-à l’ombre de Chelsea

-faire confiance au processus toujours pas réussi

C’EST ÇA. J’AI FINI! AU REVOIR – Idolo (@TheMountEra) 9 janvier 2022

Le plus lu en bordure

DÉCERNER

C’est Messi contre Lewy et Salah pour le meilleur joueur de la FIFA, mais qui mérite le prix ?

l’histoire

Baiser de caméra et carton rouge – Les meilleurs et les pires moments de Gerrard à Old Trafford

MASSIF

Le rappeur Guvna B crie Bowen, Rice and co. sur le single caritatif « Massive » de West Ham

VILLA

Comment la nouvelle équipe de Coutinho, Aston Villa, s’est-elle alignée le jour où il a transféré 142 millions de livres sterling à Barcelone?

CLASSER

Arsenal portera du blanc en FA Cup pour promouvoir la campagne contre le crime contre les couteaux

chuchotements

Ndombele et Digne déménagent ? EDGE rassemble les plus grandes rumeurs de transfert de janvier