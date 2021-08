Habitude – CINEMABLEND

Rappelant les débuts de Tarantino, ce thriller énervé et scandaleux est une « habitude » que vous voudrez acquérir ! L’action commence alors que la fêtarde de LA, Mads (Bella Thorne, The DUFF) obtient un contrat de drogue pour Eric, une star hollywoodienne échouée. Lorsque leur argent est volé et qu’Eric est tué par un baron de la drogue rival, Mads et ses deux meilleures amies sexy se cachent en se déguisant en nonnes. Mais malgré leurs costumes, ces bad girls ne sont pas des anges… On retrouve également Paris Jackson, Hana Mae Lee (Pitch Perfect) et Gavin Rossdale (Constantine).

Crédits

Écrit par : Libby Mintz, Janell Shirtcliff

Réalisé par : Janell Shirtcliff

Classement MPAA :

[ R ]

Durée : 81 minutes.

Avec : Bella Thorne, Gavin Rossdale, Paris Jackson, Josie Ho, Bria Vinaite