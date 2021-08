.hack//GU Last Recode a été évalué pour Nintendo Switch

La série d’action-RPG Bandai Namco et CyberConnect2 ‘.hack//GU’ pourrait être en route vers la Nintendo Switch, sur la base d’un nouveau classement en Amérique du Nord.

Selon l’ESRB, la collection quatre en un .hack//GU Dernier recodage a reçu une cote « Ados » pour le système hybride – pour contenir les thèmes suivants : référence à l’alcool, violence imaginaire, sang doux, langage modéré et thèmes suggestifs.

Et voici le résumé officiel de la notation ESRB :

“Il s’agit d’une collection de quatre jeux de rôle dans lesquels les joueurs assument le rôle d’un participant dans un jeu fictif appelé The World. Du point de vue de la troisième personne, les joueurs explorent des villes et des donjons, interagissent avec des personnages et combattent divers ennemis ( (par exemple, des monstres, des rivaux humains, des robots). Les personnages utilisent des épées, des faux, des attaques magiques et des armes à feu pour vaincre les ennemis au corps à corps. Une cinématique représente des mots écrits avec du sang sur un mur d’hôpital. Certains personnages féminins portent des tenues qui exposent de grandes quantités de décolleté ; les cinématiques représentent également des personnages masculins lorgnant les seins et les fesses des femmes. Les personnages font plusieurs références à l’alcool dans le dialogue (par exemple, “…[H]dépêchez-vous avec l’alcool” ; « … afin d’embrouiller leurs esprits avec de la boisson » ; “… l’ivrogne légendaire” ; “Alcool! Plus d’alcool ! »). Les mots “b*tch” et “a*s” apparaissent dans le jeu.”