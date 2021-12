.hack//GU Last Recode arrive sur Nintendo Switch l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le jeu qui brise la plupart des systèmes de gestion de contenu avec son titre confusément ponctué arrive enfin sur Nintendo Switch, a annoncé Bandai Namco aujourd’hui.

.hack//GU Dernier recodage est une trilogie remasterisée des JRPG originaux, plus un quatrième chapitre qui sert d’épilogue « Reconnection », spécialement conçu pour Last Recode. Les jeux sont

Image : Bandai Namco

Le port Switch est spécifiquement destiné à célébrer le 20e anniversaire de la franchise .hack, avec le premier jeu .hack, Infection, sorti sur PS2 au Japon le 20 juin 2002.

La version Switch sortira au Japon et en Asie du Sud-Est le 10 mars 2022 et le 11 mars pour l’Amérique du Nord et l’Europe.

Êtes-vous impatient de jouer à ce classique rétro sur Nintendo Switch ? Vous n’êtes pas d’accord avec le fait qu’un jeu vieux de 15 ans s’appelle « rétro » ? Faites le nous savoir dans les commentaires.