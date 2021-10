DéFi

Hack Hattrick de Cream Finance envoie le prix et le crash de TVL

AnTy28 octobre 2021

Les hacks dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) ne sont pas nouveaux, et ce n’est pas différent non plus pour Cream Finance.

Pour la troisième fois cette année, Cream Finance a été piraté pour au moins 130 millions de dollars. Cela a entraîné le prix de CREAM à plus de 37% à près de 97 $. Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie à capitalisation boursière de 79,5 millions de dollars a récupéré une partie des pertes pour revenir à 104,5 $.

De plus, la valeur totale verrouillée (TVL) sur le protocole de prêt multichaîne est tombée à 1,33 milliard de dollars contre 1,72 milliard de dollars, selon DeFi Llama.

L’attaque était un prêt éclair sur le marché des prêts d’Ethereum CREAM V1, qui a manipulé le prix du yUSD.

« Techniquement, ce n’est pas de la manipulation des prix. yUSDVault a en fait doublé en valeur. Le problème est que cela s’est produit de manière atomique, donc Cream n’a pas pu liquider les comptes et les empêcher de sombrer. Cream n’aurait pas dû autoriser des actifs qui peuvent changer leur valeur si rapidement », a déclaré Mudit Gupta, développeur de SushiSwap.

Il a en outre noté qu’il s’agissait « d’une attaque proprement exécutée » impliquant deux personnes et un compte partagé. « Les attaquants sont des développeurs DeFi, pas des gens de sécurité traditionnels », a ajouté Gupta.

Notre analyse initiale de l’attaque de Cream Finance : https://t.co/TysI7fjyPU@Mudit__Gupta @bantg @CreamdotFinance pic.twitter.com/wScUvizBtX – BlockSec (@BlockSecTeam) 27 octobre 2021

L’attaque s’est produite pour la première fois le 27 octobre et l’équipe a déclaré qu’elle enquêtait sur un exploit sur CREAM v1 sur Ethereum. Depuis, la liquidité a été supprimée.

« Aucun autre marché n’a été touché », a écrit l’équipe de Cream sur Twitter. « Nous nous excusons auprès de nos utilisateurs et de notre communauté pour ce malheureux incident et nous vous remercions pour votre soutien. »

Avec l’aide du projet DeFi Yearn Finance et d’autres, l’équipe du projet Cream a identifié les vulnérabilités et les a corrigées.

« En attendant, nous avons suspendu nos marchés de prêt v1 sur Ethereum », a-t-il déclaré.

Les produits Yearn, et par extension Alchemix, ne sont pas concernés par l’attaque de Cream Finance. Les fonds sont en sécurité. – Alchemix (@AlchemixFi) 28 octobre 2021

Protocole d’assurance Nexus Mutual a conseillé à ceux qui ont des polices de couverture actives pour Cream Finance d’attendre une période de trois jours avant de déposer leurs réclamations.

En août, Cream Finance a subi un piratage de 25 millions de dollars, puis six mois auparavant, en février, 37,5 millions de dollars ont été volés au protocole.

Selon un rapport de la société d’analyse de blockchain CipherTrace, le marché DeFi a enregistré une perte record de 474 millions de dollars au cours des sept premiers mois de cette année.

Au milieu de la croissance rapide de l’espace DeFi et de l’augmentation des piratages et des attaques qui en résulte, le secteur attire l’attention des régulateurs. Plus tôt cette semaine, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que DeFi avait besoin de solides protections pour les consommateurs.

« Il y a beaucoup de prêts en cours. Il y a beaucoup d’échanges en cours. Et sans protections, je crains que cela ne se termine mal », a-t-il déclaré lors du Yahoo Finance All Markets Summit plus tôt cette semaine.

Crème/USD CRMUSD

0.0006$0.004.09%

Volume 0Modification 0,00 $Ouvert 0,0006 $ En circulation 45,11 mMarché capitalisé 24,84 K

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.