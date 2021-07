HackOnLisk, le premier hackathon en ligne de Lisk, se termine avec succès

HackOnLisk a été annoncé lors de Lisk.js 2021. Les participants au hackathon ont participé à des activités différentes et intéressantes, telles que le développement d’une application blockchain avec le dernier SDK de l’écosystème en utilisant JavaScript. Invezz résume l’événement unique, la cérémonie de remise des prix, les présentations, les lauréats et les détails entourant la prochaine édition.

Calendrier et exigences

Les participants devaient fournir le nom et une brève description du projet dans le fichier readme de la présentation, un lien vers un référentiel GitHub et d’autres fichiers d’implémentation et instructions de test, une interface utilisateur pour l’application blockchain et une courte vidéo qui illustre la présentation. Une fois la date limite de soumission des candidatures à la blockchain (9 juillet) passée, le jury a sélectionné les gagnants du hackathon. Ensuite, ils ont été annoncés en direct sur YouTube.

Catégorie:

Étant donné que Lisk en est encore à ses premiers stades de développement en tant qu’application blockchain, les organisateurs de l’événement ont créé huit catégories en fonction de sa capacité de croissance. Les HackOnLisk Awards ont été diffusés en direct le 23 juillet. Les téléspectateurs ont reçu un aperçu du format et des critères d’évaluation et ont également regardé les vidéos de démonstration des gagnants. Parmi les juges célèbres qui ont participé en direct figuraient Sead Ahmetović, PDG et co-fondateur de WeAreDevelopers, et Sven Wagenknecht de BTC-Echo.

Il y avait deux types de prix : les principaux et les bonus. Les juges ont décerné un total de 33 000 $ en prix payés en jetons LSK et certains prix non monétaires. Il y a eu trois récompenses principales : 1ère place, 2ème place et 3ème place. Les prix bonus consistaient en deux prix partenaires, décernés par BTC-ECHO et WeAreDevelopers, et le prix Lisk Community Choice, qui a été voté publiquement sur YouTube.

Expédition

Les présentations les plus courantes étaient les jetons non fongibles (NFT) : PixeLisk, NFTKeys, Chill Marketplace, Slik et SmartSneaks.Lisk. Deux projets de collection ont été présentés : Lisk Cards et LiskCollectible. Il y avait un projet stablecoin (MUSD), une plate-forme de tokenisation en tant que service (Mynt), un projet de casino (Lisk Casino), un centre de recherche (Journals) et le module module MesoNet et Lisk RBAC (Media Monetization Network et autonome). respectivement).

Principales récompenses

Tom Endro, le créateur du centre de recherche Journals, a remporté la première place, suivi par Adrian Hupka et son Lisk RBAC. Mynt de Frank Jia a remporté le bronze. Les prix étaient de 10 000 $ pour la première place, de 8 000 $ pour la deuxième et de 5 000 $ pour la troisième.

Le post HackOnLisk, le premier hackathon en ligne de Lisk, s’est terminé avec succès, est apparu en premier sur Invezz.