Hacks, écureuils, records et plus d’histoires oubliées de F1 à partir de 2021 · .

La saison 2021 de Formule 1 nous a donné un combat de championnat inoubliable, une conclusion controversée et de nombreux moments de course mémorables.

Avec tout cela, il était facile d’oublier certaines des histoires étranges et surprenantes des 12 derniers mois.

Un autre départ tardif

La saison de Formule 1 – comme de nombreux autres championnats – a pris un départ retardé en raison de la pandémie en cours. Le lever de rideau prévu par la F1 sur le circuit d’Albert Park en Australie a été reporté. Finalement, pour la deuxième année consécutive, l’événement de Melbourne a été complètement annulé.

Le championnat a donc débuté à Bahreïn. Le site du Moyen-Orient organisera également la première course du calendrier F1 2022.

La F1 reviendra-t-elle enfin à Melbourne l’année prochaine Pendant que nous attendions le début de la saison, la Formule 1 a repris la série Virtual Grand Prix qui a débuté en 2020. Le format a été révisé, la grille de la course principale étant définie par une courte course entre Esport Pro Series pilote, dans ce qui ressemblait à un précurseur des courses de qualification de sprint dans le monde réel organisées lors de trois manches du championnat du monde.

Pas de Russie

L’un des 20 pilotes de la grille de F1 n’a pas été autorisé à concourir sous leur nationalité en 2021. La sanction de l’Agence mondiale antidopage contre la Russie pour des infractions en matière d’athlétisme affecte les sportifs dans un éventail de disciplines, y compris les événements de championnat du monde organisés par la FIA affiliée à l’AMA. . Cela signifiait pas de drapeau national pour Nikita Mazepin, qui a officiellement couru sous l’acronyme «RAF», pour la Fédération automobile de Russie.

L’interdiction a été mise en place pour deux ans, il en sera donc de même pour Mazepin et tout autre pilote russe participant à la saison 2022 de F1. Cela empêche également que l’hymne national russe soit joué avant leur tour du championnat du monde.

Hamilton signe deux accords, Mercedes en abandonne un autre

Mercedes ne portait que les logos Kingspan à Djeddah. Lewis Hamilton n’avait pas de contrat à conduire pour Mercedes au début de l’année. Cela a été rapidement réglé et peu de temps après, un autre contrat pour les saisons à venir a été signé, lui permettant de se concentrer sur le combat pour le championnat entre-temps.

Le résultat était que le septuple champion du monde avait signé deux fois pour Mercedes en moins de six mois.

Plus tard dans l’année, Mercedes s’est retrouvée au centre des critiques après avoir signé un nouveau sponsor. Suite au tollé suscité par leur accord avec Kingspan et son lien avec l’incendie de Grenfell qui a coûté la vie à 72 personnes en 2017 et fait toujours l’objet d’une enquête, le partenariat a été rapidement abandonné.

La blessure de retour d’Alonso

Un sac à sandwich a mis fin à la première course de F1 d’Alonso depuis 2018. Il avait des plaques de titane installées dans sa mâchoire qui sont restées en place tout au long de la saison.

À son retour, un malheur étrange a mis fin prématurément à la première course de F1 d’Alonso depuis deux ans à Bahreïn.

Problèmes de groupe motopropulseur Mercedes

Les spéculations ont abondé sur les problèmes de fiabilité du nouveau groupe motopropulseur de Mercedes pendant la préparation de la nouvelle saison. L’équipe a insisté sur le fait que tout allait bien, mais vers la fin de l’année, un problème de fiabilité est apparu, ce qui a entraîné plusieurs changements de groupe motopropulseur supplémentaires et des pénalités.

Attaques de « piratage »

Les utilisateurs de l’application F1 ont reçu des messages étranges. Le lancement du roman de Williams pour son FW43B ne s’est pas déroulé comme prévu. L’équipe avait l’intention d’utiliser une application de réalité augmentée pour présenter sa dernière conception, mais l’a retirée avant le lancement, affirmant qu’elle avait été « piratée ». Il semble que certains utilisateurs qui ont téléchargé l’application ont découvert que des images de la voiture étaient facilement accessibles dans les fichiers qu’ils avaient reçus, ce qui jette le doute sur le fait qu’un « piratage » ait réellement eu lieu.

Quatre mois plus tard, l’application officielle de Formule 1 a également subi une violation qui a conduit les utilisateurs à recevoir des messages indiquant « foo » et « Hmmmm, je devrais vérifier ma sécurité .. 🙂 ». La F1 a déclaré plus tard qu’elle ne pensait pas que les données des utilisateurs avaient été divulguées.

Mesures de sécurité

L’accident épouvantable que Romain Grosjean a subi lors du Grand Prix de Bahreïn 2020, dont il s’est échappé avec des brûlures aux mains, a fourni de nombreux conseils utiles à la FIA pour améliorer la sécurité en F1 et dans d’autres séries.

Droits humains

Vettel et d’autres ont pris position en faveur des droits de l’homme La F1 au Qatar et en Arabie saoudite a suscité de nouvelles objections quant à sa décision d’organiser des courses sur des sites où les droits de l’homme sont médiocres. Hamilton était le pilote le plus virulent sur le sujet et n’a pas limité ses commentaires aux nouveaux événements de F1.

En Hongrie, Vettel faisait partie des trois pilotes qui ont reçu une réprimande pour avoir porté leurs t-shirts lors de la cérémonie d’avant-course « We Race As One » lors de l’exécution ultérieure de l’hymne national. Dans le cas de Vettel, il s’agissait d’une chemise montrant son soutien aux droits LGBTQ+ qu’il avait choisi de porter en réponse à la législation récemment introduite par le gouvernement interdisant l’enseignement des questions homosexuelles aux moins de 18 ans.

Bien que sa réprimande n’ait aucun lien avec la cause qu’il avait choisie, comme pour les trois pilotes, cela l’a rapproché d’une pénalité potentielle.

Conduire pour s’arranger

Fonctionnalité : Quelles scènes de Drive to Survive ont déclenché l’accusation de falsification de Verstappen ?Après la troisième série du lancement de Drive to Survive de Netflix, les chefs d’équipe ont minimisé les inquiétudes selon lesquelles la série prenait trop de libertés avec la vérité. Max Verstappen n’a pas accepté d’y aller, confirmant plus tard dans l’année qu’il avait cessé de participer à la série depuis sa première saison parce qu’il pensait qu’ils avaient trop truqué. Il n’était pas le seul pilote à suggérer que la série exagérait les rivalités.

Les changements de règles ont un impact

La saison 2021 était la première année du plafond budgétaire de la F1. Les meilleures équipes de F1 ont dû réduire leurs effectifs, ce qui a entraîné des réductions d’effectifs pour certaines.

Les modifications apportées aux réglementations aérodynamiques imposées pour réduire les vitesses dans les virages en 2021 ont été largement reconnues pour avoir fermé le peloton et réduit l’avantage de l’équipe Mercedes auparavant dominante. Aston Martin a également souffert de la révision et a insisté sur le fait que d’autres moyens de ralentir les voitures sans les désavantager étaient négligés.

Les malheurs de Bottas dans la voie des stands

La course de Bottas s’est terminée par un arrêt au stand. Bottas a également eu de la malchance lors de la première course de l’année. Un arrêt au stand de 11 secondes était déjà assez grave, mais à Monaco, sa course s’est terminée dans les stands car son équipe n’a pas pu retirer une roue de sa voiture. Il a finalement été coupé lorsque la voiture a été ramenée à l’usine de l’équipe.

Les « idiots » des réseaux sociaux

Daniel Ricciardo, qui a critiqué la couverture du crash de Grosjean à Bahreïn 2020, a renouvelé ses plaintes après avoir vu certaines des sorties des médias sociaux de la F1. Il s’est ensuite excusé d’avoir décrit les producteurs des vidéos de compilation de crash de F1 comme des « putains d’idiots »:

Les autres coéquipiers de Russell

Russell a éliminé un « coéquipier » chez ImolaMercedes, le directeur de l’équipe, Toto Wolff, n’était pas du tout impressionné. Russell a clairement pris en compte les paroles de son futur patron, et plus tard dans la saison, il a été confirmé comme nouveau coéquipier de Hamilton pour l’année prochaine. De toute évidence, il le traitait déjà comme tel auparavant.

Hausse des prix des jeux de F1

Suite à la vente de Codemasters à EA, les joueurs du jeu officiel de Formule 1 ont vu leurs prix augmenter dans certaines régions, en raison d’un changement de politique de prix. L’absence de certains nouveaux circuits du même, dont quelques-uns ont été ajoutés plus tard, n’a pas aidé les impressions de la dernière édition de la franchise.

Lignes radio

Horner n’était pas satisfait des discussions radio de Wolff. Au cours de 2021, les communications entre le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi et le personnel de l’équipe ont été diffusées pour la première fois lors de flux télévisés. Parmi les premiers à jouer, Wolff a exhorté Masi à montrer des drapeaux bleus à Mazepin alors que Hamilton l’a attrapé en Espagne.

À l’époque, Masi a qualifié de telles communications de Wolff de rares. Mais à la fin de l’année, il obtiendrait une autre oreille du patron de l’équipe Mercedes.

Suite à l’accident entre Hamilton et Verstappen à Silverstone, Wolff a abordé la question avec les commissaires sportifs, une décision que son homologue de Red Bull – Christian Horner – n’a pas appréciée. Cependant, le directeur de course Masi a déclaré qu’il n’était pas préoccupé non plus par le fait de parler aux commissaires sportifs pendant les courses.

Montrez-nous l’autre Aston…

L’un des rares moments d’action roue-à-roue lors du Grand Prix de Monaco typiquement processionnel a été manqué parce que le réalisateur de la télévision a choisi de couper à une rediffusion d’action de Lance Stroll. Sebastian Vettel a expliqué ce que les téléspectateurs n’ont pas vu alors que lui et Pierre Gasly montaient côte à côte Massenet.

Tension entre coéquipiers chez Haas

Schumacher n’a pas été impressionné par l’embardée de Mazepin.

Les stewards styriens occupés

Verstappen a célébré sa victoire au Grand Prix de Styrie en s’arrêtant brièvement et en effectuant un burn-out. La FIA n’a pas été impressionnée par le danger potentiel que cela créait et a averti que cela ne serait plus autorisé à l’avenir.

L’épuisement de Verstappen a attiré la colère de Masi. Suite à cela, Alonso a pesé sur le combat entre les prétendants au championnat, suggérant que Verstappen serait confronté à une période plus difficile de la part de certains en raison de leur nationalité.

Plus de la moitié du peloton de F1 a été placé sous enquête après la fin de la deuxième course au Red Bull Ring. Au final, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi et Mazepin ont été pénalisés pour ne pas avoir ralenti pour les drapeaux jaunes, le reste des 11 pilotes a dégagé.

Deux pour le livre des records

La collision entre Verstappen et Hamilton dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a mis le pilote Red Bull hors de combat, a créé une situation unique. Verstappen, qui avait remporté la course de qualification au sprint de samedi, a donc quitté Silverstone après avoir marqué trois points bien qu’il n’ait pas bouclé un tour du grand prix – une première.

Esteban Ocon a remporté une victoire décisive lors du Grand Prix de Hongrie. Remarquablement, il a été le troisième pilote à remporter sa première victoire en Grand Prix en moins de 12 mois.

La pluie arrête de jouer

La F1 n’a pas pu courir à Spa. Le Grand Prix de Belgique a été un point bas de la saison, le contrôle de course ayant été contraint d’abandonner la procédure en raison de fortes pluies. Les spectateurs se sont tenus dans des conditions de trempage pendant des heures sans voir un seul tour d’action compétitive, à seulement trois tours lents derrière la voiture de sécurité.

Hamilton a ensuite fait ce qu’il a appelé un « petit gage » de respect envers les fans en envoyant des produits de l’équipe à ceux qui ont montré qu’ils avaient des billets pour la course. « Chacun a envoyé ses demandes et ses billets et [we] leur a fourni des marchandises », a-t-il déclaré.

Il a rencontré un fan à New York qui avait assisté à la course. « Elle a dit qu’elle et son fils ont fait tout le trajet depuis Genève, donc cela fait huit ou 11 heures de route, et qu’ils se sont assis là-dedans et sous la pluie. Et elle a dit qu’elle était reconnaissante que j’aie mentionné quelque chose parce qu’elle a dit que c’était assez brutal de s’asseoir là sous la pluie et de ne pas vraiment voir une course.

Les organisateurs de la course ont également offert aux fans des laissez-passer F1 TV et un tirage au sort pour gagner des billets pour la course 2022.

Grève d’écureuil

Valtteri Bottas a pris d’assaut la pole position pour la course de qualification de sprint à Monza malgré avoir heurté un écureuil dans son tour de sortie. Malheureusement, ce n’était pas la seule rencontre entre la faune et les voitures ce week-end – Verstappen a également heurté un autre écureuil pendant la course. Nicholas Latifi a au moins réussi à esquiver un lièvre pendant l’entraînement.

Un appel controversé étourdit les milieux de terrain

Ricciardo a été abasourdi par l’appel au redémarrage dans le dernier tour. Mais la réaction stupéfaite des pilotes non impliqués dans la lutte pour le titre, dont beaucoup ont également été affectés par la décision sans précédent de n’autoriser qu’une partie du peloton à se dérouler avant le dernier tour, a été quelque peu négligée dans le drame de la décideur du titre litigieux.

La prise de poids de la F1 continue

Les nouveaux règlements techniques pour 2022 ont été modifiés à divers égards au cours de l’année. Le changement le plus notable a été une augmentation progressive de la limite de poids minimum, qui n’est désormais plus qu’à 5 kg du seuil de 800 kg.

