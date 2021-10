‘Hacksaw’ Jim Duggan hospitalisé, a besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence

Légende de la WWE « Scie à métaux » Jim Duggan est hospitalisé et a besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence, a annoncé mercredi sa femme.

La femme de scie à métaux, Debra Duggan, a annoncé la nouvelle troublante sur les réseaux sociaux, écrivant « Retour là où nous ne voulons pas être. Merci de prier pour Jim et ses médecins alors qu’il subit une opération d’urgence ce matin. Merci »

Certains des plus grands lutteurs du monde ont montré leur amour pour Hacksaw. Hulk Hogan, Le copain de longue date de Jim, a écrit « Je t’aime mon frère, je prie pour une santé parfaite HH »

Pour info, Duggan était l’une des plus grandes stars de la lutte de son époque … et a en fait remporté le tout premier Royal Rumble en 1988. Il a été intronisé au WWE Hall of Fame par « L’homme à un million de dollars, » Ted DiBiase, en 2011.

Duggan, 67 ans, a lutté contre des problèmes de santé au cours des dernières années. En 2018, Jim a été hospitalisé aux soins intensifs après que son cœur est entré en fibrillation auriculaire (aFib), qui est un rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres problèmes cardiaques graves.

À l’époque, Jim nous a dit qu’il craignait de mourir… exprimant une incroyable gratitude pour les médecins qui lui ont sauvé la vie.

« Ma principale préoccupation, j’ai 2 filles et ma femme, je voulais juste y survivre. Heureusement, il semble que je pourrai le faire », a déclaré Duggan en 2018.

Lire du contenu vidéo

2018 TMZSports.com

Maintenant, Duggan – dont l’état de santé est inconnu – est de retour à l’hôpital, en attente d’une intervention chirurgicale.

Guéris-toi bientôt, Scie à métaux !