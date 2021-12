Lire du contenu vidéo

« Scie à métaux » Jim Duggan reçoit un cadeau de Noël en avance cette année… la légende de la WWE a annoncé qu’il n’avait officiellement plus de cancer après son combat contre le cancer de la prostate !!

« Je veux juste partager la bonne nouvelle que je viens de recevoir », a déclaré Hacksaw mercredi, « Que mon cancer est tout encapsulé dans ma prostate. »

« Dieu merci, je suis officiellement sans cancer. »

Hacksaw dit que les médecins ont effectué des tests sur ses os, ses ganglions lymphatiques et les tissus environnants … et une fois que tout est devenu clair, ils l’ont officiellement déclaré sans cancer.

En octobre, le Hall of Famer était hospitalisé subir une intervention qui tenterait d’éradiquer la maladie. Duggan et sa femme, Debra, a expliqué comment il luttait contre la maladie depuis des mois.

28/10/21

Duggan, 67 ans, est allé en Caroline du Sud pour se faire opérer … et, heureusement pour lui, sa famille a dit que tout s’était déroulé comme prévu et qu’il se rétablissait et se reposait confortablement.

Ce n’est pas la première fois que Jim est aux prises avec des problèmes de santé… Il y a 20 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du rein. En 2018, il a passé du temps aux soins intensifs souffrant de problèmes cardiaques.

« C’est mon deuxième combat contre le cancer », a déclaré Duggan. « Il y a vingt ans, j’avais un cancer du rein. Maintenant, un cancer de la prostate.

À la lumière de son expérience récente, Jim a encouragé les gens à rester au top de leur santé… en disant… « Les gens n’oubliez pas, la détection précoce sauve des vies ».

« Joyeux, joyeux Noël. »