Haden Shepherd, ses parents voulaient la tuer et elle a survécu

25/08/2021 à 09:25 CEST

L’histoire de Berger du refuge c’est aussi choquant qu’un appel à l’espoir. Il est né en mars 2003 au Vietnam et son nom était Do Thi Thuy Phuong, un nom qui n’a duré que 14 mois. Il semble que ses parents n’allaient pas bien et Ils ont décidé de se suicider en faisant exploser une bombe avec leur fille d’un an dans les bras.

Le destin voulait que la petite fille soit sauvée, pas ses parents, qui ont rendu orphelin Do Thi, qui a perdu ses deux jambes dans la détonation. Mais la petite fille Elle a été adoptée par Shelley et Bob Shepherd le 19 novembre 2004 et est partie vivre à Carthage dans le Missouri (États-Unis).

Là, il a grandi heureux, avec quatre sœurs et deux frères. Une grande famille qui l’a accueillie pour surmonter le traumatisme qu’elle avait vécu. “J’ai toujours plaisanté avec mes frères en disant que j’étais la fille miracle et la préférée de maman et papa”, a-t-il expliqué aux médias olympiques.

Le côté positif de la vie

Haden pense positivement et il est clair que la vie lui a donné une seconde chance : “Je suis très heureux d’avoir été sauvé ce jour-là. Je n’ai pas été en état de choc et n’ai perdu que deux jambes alors que j’aurais pu perdre la vie”, avoue-t-il.

Son optimisme est une vraie leçon et a été la clé pour aller de l’avant comme une autre fille du Missouri : “Vous devez toujours regarder du côté positif de la vie. Je sais que j’ai traversé une mauvaise situation, mais j’ai évolué. J’ai eu ça deuxième chance.”

De l’athlétisme à la natation

Il a commencé à faire du sport et sa destination semblait être le tartan. Avec ses prothèses il faisait de l’athlétisme mais les résultats ne le satisfaisaient pas et il commença à nager pour améliorer ses performances. La piscine l’a rattrapée et elle est restée dans la nage, voyant que ses notes étaient bonnes et qu’elle avait des options pour faire quelque chose de bien.

Et voilà. C’est ainsi qu’elle est arrivée à ses premiers Jeux Paralympiques, où participer est déjà un cadeau pour elle. Il sera dans les épreuves du 100 brasse et du 200 styles : “Mes objectifs ici sont d’être moi-même et de m’amuser”, Il a assuré plus tard d’expliquer que “je n’arrive pas avec des attentes élevées car lorsque vous les mettez, vous pouvez être déçu”.

Haden Shepherd a une bonne philosophie de vie : « Vous ne pouvez pas contrôler la vie, vous ne pouvez contrôler que la façon dont vous réagissez aux choses. Tout dans votre vie est un choix. Je pourrais être dans cette salle d’appel psychologiquement déprimé et effrayé, mais Si je choisis de m’amuser dans cette course, même si c’est vraiment intense, alors je gagne toujours», a expliqué l’athlète qui pratique également le cross-fit, le sport à la mode.

Un « modèle » pour sensibiliser

La nageuse américaine a aussi une autre facette, celle d’un mannequin : “Quand j’étais mannequin pour Tommy Hilfiger, j’ai réalisé que le corps parfait n’existe pas vraiment.; seules quelques personnes ont ce type de corps et ce mode de vie. Si vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que nous sommes tous imparfaits.”

Ainsi, pour Haden, le mannequinat est devenu une justification efficace : “C’était un moyen de montrer que n’importe qui peut littéralement faire ce qu’il veut”, a-t-il déclaré.