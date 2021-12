Hades est le premier jeu à remporter un prix Hugo

Image : Jeux SuperGiant

Lentement et sûrement, surtout après une énorme augmentation de l’attention en 2020, le jeu attire de plus en plus l’attention dans la culture dominante. En termes de ventes et de bénéfices, le jeu est au premier plan depuis de nombreuses années, mais la bataille pour la reconnaissance en tant que forme d’art a été un peu plus lente, bien que le média commence à attirer la même attention critique que le cinéma, la télévision et la littérature.

Le dernier exemple est sorti des Hugo Awards 2021, qui ont eu lieu au « Discon III » à Washington DC ce week-end. Un nouveau prix de jeu était unique pour cet événement, car les Hugo Awards se concentrent généralement sur les œuvres de science-fiction et de fantasy ; ses origines étaient dans les œuvres littéraires, mais au cours des dernières années, les prix ont été progressivement élargis et ont ajouté des catégories supplémentaires.

Le gagnant de cette année était Enfers de SuperGiant Games, qui a connu un succès critique et commercial sur Switch/PC en 2020, avant de connaître le succès cette année sur les plateformes PlayStation et Xbox. Le prix lui-même incluait également des jeux à partir de 2020, la possibilité d’une catégorie de jeu annuelle étant apparemment à l’étude. Vous trouverez ci-dessous la liste des nominations dirigées par Hadès.

C’est un mélange intéressant, et le directeur créatif de SuperGiant Games, Greg Kasavin, a partagé un message sur les réseaux sociaux.

J’aurais aimé pouvoir assister aux #HugoAwards en personne. Je n’ai pas été en mesure de prononcer un discours d’acceptation au nom de l’équipe, mais j’ai eu quelques mots ici. Je suis reconnaissant que les prix reconnaissent le travail dans cette catégorie, et encore moins le travail que nous avons fait ! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H— Greg Kasavin (@kasavin) 19 décembre 2021

Il est intéressant de voir les Hugo Awards se joindre à un jeu, même si le prix unique (à ce stade) était peut-être un peu flou. Il ne fait aucun doute que dans les années à venir, nous verrons davantage de cérémonies de remise de prix et d’organisations intégrer le jeu dans leurs événements.