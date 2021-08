Hades obtient son propre contrôleur de commutateur Power-A

in

Image : Puissance-A

Le robot d’exploration de donjon roguelike superlatif de Supergiant Games, Hades, qui est arrivé sur Switch dans une version stellaire en décembre 2018, obtient son propre contrôleur sans fil Power-A.

Tel que rapporté par Comicbook.com, et selon un récent tweet de Wario64, le pavé rouge lisse orné d’une image de Zagreus et de divers autres symboles et icônes du jeu est désormais disponible sur le site Web d’Amazon, bien que les précommandes aient encore été aller vivre.

Contrôleur filaire amélioré PowerA pour Nintendo Switch – Power-Up Mario est en précommande sur Amazon (27,99 $) https://t.co/vQAXyZ8uZ9 #ad également répertorié mais pas en précommande: contrôleur Hades Switch https://t.co/ERvtfAy3Yg pic.twitter.com/TUlz5ISFIu – Wario64 (@Wario64) 16 août 2021

Officiellement sous licence de Nintendo, les contrôleurs Power-A manquent de quelques fonctions trouvées sur le propre contrôleur Pro de Nintendo, notamment la prise en charge des grondements et un lecteur NFC, mais ce sont toujours des coussinets solides complets qui compensent certaines fonctionnalités manquantes en étant un peu moins cher. .

Apparemment, le pad Hades Power-A sortira officiellement le 27 septembre, et nous garderons un œil sur ces précommandes qui seront mises en ligne entre-temps.

Jouez-vous toujours à Hades et souhaitez-vous acheter ce nouveau pad à sa sortie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!