Hades, premier jeu vidéo à remporter le prix Hugo 2021

Hier, Hadès est entré dans l’histoire en devenant le premier jeu vidéo à remporter un Hugo Award, un prix littéraire annuel décerné aux meilleures œuvres de science-fiction ou de fantasy de l’année précédente.

Hades a été développé par Supergiant Games et sorti après une période d’accès anticipé l’année dernière. Le directeur créatif de Supergiant Games, Greg Kasvin, a tweeté sa réaction au fait qu’Hadès ait remporté le prix historique, déclarant que bien qu’il n’ait pas pu se rendre à la cérémonie de remise des prix, il était « reconnaissant » que les Hugo Awards « reconnaissent le travail dans cette catégorie. , encore moins le travail que nous avons fait !

Hades, développé par Supergiant Games, a été un succès retentissant l’année dernière, remportant de nombreux prix. Nous l’avons même appelé l’un des meilleurs jeux de 2020. Le roguelike était basé sur la mythologie grecque et racontait l’histoire du fils d’Hadès, Zagreus, s’échappant de la pègre, après être mort beaucoup.

Les autres jeux nominés par les Hugo Awards cette année étaient : Spiritfarer, The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake et Blaseball.

Les Hugo Awards sont un prix littéraire annuel décerné chaque année à diverses œuvres de science-fiction et de fantasy lors de la Convention mondiale de la science-fiction. Normalement, les jeux vidéo ne sont pas nominés pour le prix, cependant, cette année, une nouvelle catégorie a été introduite pour les jeux vidéo. Cela fait suite à des années de conversations entre les membres dirigeants des prestigieux et de longue date Hugo Awards. La nouvelle catégorie n’est, au moins pour l’instant, qu’une chose unique, mais elle pourrait continuer à l’avenir.

Ces dernières années, les Hugo Awards ont continué à s’étendre au-delà des œuvres littéraires et des auteurs traditionnels. Les nouvelles catégories passées ajoutées aux prix prestigieux incluent le meilleur fanzine ou le meilleur fancast, un prix récompensant les grands podcasts et séries vidéo axés sur la science-fiction et la fantasy. Il est probable qu’à mesure que les jeux deviennent plus populaires et continuent de raconter des histoires plus grandes et meilleures impliquant de la science-fiction ou de la fantasy, les Hugo Awards chercheront à ajouter une catégorie de récompense plus permanente pour les jeux vidéo.