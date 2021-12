Hadès remporte le Hugo Award dans la nouvelle catégorie de jeux vidéo

Les Hugo Awards ont annoncé le premier lauréat de son nouveau prix du meilleur jeu vidéo, et c’est Enfers, le RPG d’action roguelite du développeur Supergiant Games. Bien que les Hugo Awards soient une remise de prix littéraires dédiée à la science-fiction et à la fantasy, cette année, elle s’est diversifiée dans le monde des jeux vidéo et a donné à Hadès une autre chance de marquer l’histoire.

Le directeur créatif de Supergiant, Greg Kasavin, a réagi au jeu de son studio remportant un Hugo Award dans un tweet, exprimant ses regrets de ne pas pouvoir être là pour accepter au nom de l’équipe, mais a partagé sa gratitude pour les jeux vidéo ayant enfin une place aux récompenses légendaires. spectacle et le remerciant pour le travail de son atelier en particulier.

J’aurais aimé pouvoir assister aux #HugoAwards en personne. Je n’ai pas été en mesure de prononcer un discours d’acceptation au nom de l’équipe, mais j’ai eu quelques mots ici. Je suis reconnaissant que les prix reconnaissent le travail dans cette catégorie, et encore moins le travail que nous avons fait ! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H – Greg Kasavin (@kasavin) 19 décembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les autres jeux nominés pour le premier prix historique étaient Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us: Part 2, Spiritfarer, Animal Crossing: New Horizons et Blaseball, tous les jeux 2020, alors que les Hugo Awards examinent les œuvres de l’année précédente.

Les Hugo Awards de cette année, qui ont lieu lors de la World Science Fiction Convention annuelle, représentent une nouvelle branche pour la vénérable association de récompenses, qui a ajouté des catégories comme Best Fanzine, bien qu’elle soit récemment parrainée par le fabricant d’armes Raytheon cette année.

Hades, quant à lui, a ramassé les récompenses et les distinctions depuis sa sortie de l’accès anticipé cette année, sans parler du fait qu’il est extrêmement populaire. Et c’était avant même qu’il n’arrive sur les plateformes PlayStation ou Xbox. C’est fou de penser à la façon dont le jeu aurait pu être différent si Supergiant était allé dans une direction différente.

Hades est maintenant disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC.