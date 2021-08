Hades, Skate, Art of Rally, Curse of the Dead Gods, plus à venir sur Xbox Game Pass

Microsoft a annoncé la dernière série de jeux à venir sur Xbox Game Pass.

Hades, Art of Rally, Curse of the Dead Gods, Skate et bien plus arrivent sur Xbox Game Pass en août.

L’arrivée le 5 août est Malédiction des dieux morts pour le cloud, la console et le PC. Vous y « chercherez des richesses incalculables, la vie éternelle et les pouvoirs divins » en vous dirigeant vers un temple maudit. L’endroit est rempli d’un labyrinthe de gouffres sans fond, de pièges mortels et de monstres. Votre avidité pour les richesses mènera à votre mort, mais ce n’est pas la fin de l’histoire, car vous vous relèverez une fois de plus pour combattre à nouveau.

Le 5 août arrivera également sur le cloud, la console et le PC Académie du ballon chasseur. Ici, vous allez esquiver, esquiver, plonger et plonger dans ce RPG sportif. Dans le jeu, vous forgerez des amitiés et gagnerez des rivaux en vous entraînant pour devenir champion

Katamari Damacy Relance arrivera également sur les mêmes plates-formes le 5 août. Dans celui-ci, le roi de tous les cosmos a accidentellement détruit toutes les étoiles du ciel. En tant que son fils, vous avez reçu l’ordre de les remettre en place.

Le 5 août verra également la sortie de Lumines remasterisé pour les mêmes plateformes. Le jeu mélange le son, la lumière et l’action de puzzle en une seule expérience alors que vous “groovez sur des rythmes house, trance et techno impressionnants”.

Venir à Game Preview sur PC le 5 août est Starmancien, où en tant qu’IA puissante, vous pouvez choisir d’obéir au protocole ou de devenir voyou. Dans le jeu, vous construirez également des spatioports, des laboratoires et des incubateurs pour des œufs mystérieux. Vous devrez vous défendre contre la famine, le sabotage et les zombies de l’espace. Vous pouvez aussi, apparemment, faire pousser des humains.

Les jeux EA Play Skate et Skate 3 arrivent également au service le 5 août, une journée plutôt chargée pour les abonnés Game Pass.

Le premier est Patin pour console, c’est là que tout a commencé. Vous y serez «pourchassé par des agents de sécurité», tenterez d’impressionner ou d’énerver les citoyens, roulerez avec des professionnels et découvrirez des skate shops à travers une ville totalement réactive.

Ensuite est Patinage 3 qui arrive au service via le cloud. Dans cette entrée coopérative, vous êtes chargé de constituer l’équipe ultime et de changer le visage de la ville.

Pour ceux qui aiment les jeux de conduite, Art du rallye arrive sur Xbox Game Pass le 12 août pour le cloud, la console et le PC. Inspirés par l’âge d’or du rallye, les créateurs d’Absolute Drift ont développé un jeu qui vous emmène à travers le monde à travers des environnements colorés et stylisés. Il y a 61 voitures au total dans le jeu de base, 60 étapes de rallye, des défis quotidiens et hebdomadaires avec des classements, un mode photo et replay, et Ghost Racing. Le jeu comprend désormais la mise à jour Kenya qui comprend quatre nouvelles voitures, six nouvelles pistes et une nouvelle zone de libre-déplacement.

Jeu de l’année gagnant rogue-like Enfers arrive sur le cloud, la console et le PC via le service le 13 août. Dans ce robot d’exploration de donjon, vous défierez le dieu des morts alors que vous vous battez hors du monde souterrain du mythe grec. Pour vous accompagner tout au long du chemin, vous manierez les pouvoirs et les armes mythiques de l’Olympe, tout en devenant plus fort et en découvrant davantage l’histoire à chaque tentative d’évasion unique.

Enfin, le 17 août, Collection Solitaire Microsoft : Édition Premium arrive sur PC. Parce qu’il s’agit de l’édition Premium, vous vivrez une expérience sans publicité et recevrez un dos de carte Xbox Game Pass exclusif. Le titre présentait les meilleurs jeux de cartes Solitaire dans une seule application et propose des défis quotidiens, des événements compétitifs, des réalisations Xbox et un nouveau thème Xbox.

Avec l’arrivée de nouveaux jeux, cela signifie que certains partiront. Vous avez entre maintenant et 8 août pour télécharger et jouer GTA 5 pour le cloud et la console.

Les jeux suivants quitteront également le service, mais pas avant 15 août:

Ape Out (PC) Crossing Souls (PC) Darksiders Genesis (Cloud, Console et PC) Don’t Starve (Cloud, Console et PC) Final Fantasy 7 (Console et PC) Train Sim World 2020 (Cloud, Console et PC)