Haffkine Biopharma produira 22,8 doses de Covaxin par an

Le département des sciences et de la technologie avait approuvé Haffkine en avril 2021 pour produire du Covaxin.

Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation, une entreprise du gouvernement du Maharashtra, fabriquera 22,8 crores de doses de Covaxin par an dans le cadre d’un accord de transfert de technologie avec Bharat Biotech. La société a reçu un financement de 159,80 crores pour la production de Covaxin.

Haffkine BioPharma MD, le Dr Sandeep Rathod, a déclaré que la société avait reçu une subvention de 65 crore du Centre et de 94 crore du gouvernement du Maharashtra. « On nous a donné un délai de huit mois et les travaux sont exécutés sur le pied de guerre », a déclaré Rathod. La société avait précédemment estimé à environ un an la fabrication du vaccin.

La production de vaccins se fera dans le complexe Parel de l’entreprise à Mumbai. Le processus comprendrait deux étapes – la substance médicamenteuse et le produit médicamenteux final. Pour la production de substance médicamenteuse, Haffkine aurait besoin de construire une installation de niveau de sécurité biologique 3 (BSL 3). BSL 3 est une norme de sécurité applicable aux installations où le travail implique des microbes pouvant causer des maladies graves par inhalation. Il dispose déjà d’une installation de remplissage et de finition.

La fabrication de Covaxin à Haffkine fait partie des plans du gouvernement visant à accélérer la production nationale de vaccins en utilisant les capacités des unités du secteur public. Outre Haffkine, ces vaccins seront également fabriqués à Indian Immunologicals, Hyderabad et Bharat Immunologicals & Biologicals, Bulandshahar, Uttar Pradesh.

« L’amélioration de la capacité de production de vaccins en utilisant les actifs du secteur public contribuera grandement à renforcer la capacité de production de vaccins dans notre pays pour soutenir la campagne massive de vaccination », a déclaré Renu Swarup, secrétaire du département de biotechnologie et président du Biotechnology Industry Research Assistance Council.

Le département des sciences et de la technologie avait approuvé Haffkine en avril 2021 pour produire du Covaxin. Haffkine Biopharmaceuticals avait demandé environ 12 mois pour mener à bien cette tâche. Le gouvernement central voulait qu’ils accélèrent et achèvent la tâche d’urgence dans les six mois. Désormais, le délai a été fixé à huit mois.

La société pharmaceutique est une émanation de l’Institut Haffkine, vieux de 122 ans, l’un des plus anciens instituts de recherche biomédicale du pays et se concentre sur la recherche et la fabrication de vaccins contre la polio. Haffkine a une capacité installée pour fabriquer des flacons de 22,8 crore par an. Un comité formé par le gouvernement de l’État du Maharashtra sous la présidence du scientifique Raghunath Mashelkar, avait recommandé des allocations d’environ 1 100 crores pour mettre en œuvre des projets sur cinq ans pour la relance de Haffkine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.