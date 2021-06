Haffkine Biopharma va produire 22,8 doses de Covaxin par an

Le Centre a pris mercredi des mesures pour accélérer la production nationale de vaccins. Haffkine Biopharma, basée à Mumbai, produira 22,8 crores de doses par an de Covaxin dans le cadre d’un accord de transfert de technologie avec Bharat Biotech.

Dans le but de vacciner l’ensemble de la population éligible au plus tôt, la production nationale de vaccins augmente progressivement dans le pays avec l’aide du Centre.

Dans le cadre de cette initiative, trois entreprises publiques sont soutenues par le Département de biotechnologie dans le cadre de la mission Atmanirbhar Bharat 3.0 « Covid Suraksha ».

Ces entreprises sont Haffkine Biopharmaceutical Corporation Ltd, Mumbai, Indian Immunologicals Ltd, Hyderabad et Bharat Immunologicals & Biologicals Ltd, Bulandshahr, UP.

Haffkine Biopharma, une unité d’alimentation de l’État du Maharashtra se prépare à fabriquer du Covaxin dans le cadre d’un accord de transfert de technologie avec Bharat Biotech Ltd, Hyderabad. La production aura lieu dans le complexe Parel de l’entreprise.

Sandeep Rathod, directeur général de Haffkine BioPharma, a déclaré que la société propose de produire 22,8 crores de doses de Covaxin en un an. “Pour entreprendre la production de Covaxin, Haffkine Biopharma a reçu une subvention de Rs 65 crore du Centre et Rs 94 crore du gouvernement du Maharashtra”, a-t-il ajouté.

« On nous a donné un délai de huit mois et les travaux sont exécutés sur le pied de guerre. Le processus de production du vaccin comporte deux étapes : la substance médicamenteuse et le produit médicamenteux final. Pour la production de substances médicamenteuses, nous devons construire une installation de niveau de sécurité biologique 3 (BSL 3), tandis que Haffkine possède déjà l’installation de finition de remplissage », a déclaré Rathod.

BSL 3 est une norme de sécurité applicable à de telles installations où le travail implique des microbes qui peuvent provoquer des maladies graves par inhalation.

« L’amélioration de la capacité de production de vaccins en utilisant les actifs du secteur public contribuera grandement à renforcer la capacité de production de vaccins dans notre pays pour soutenir la campagne massive de vaccination », a déclaré le Dr Renu Swarup, secrétaire du département de biotechnologie et président du BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council ).

Haffkine BioPharmaceutical Corporation Ltd est une émanation de l’Institut Haffkine, vieux de 122 ans, qui est l’un des plus anciens instituts de recherche biomédicale du pays, du nom du bactériologiste russe Dr Waldemar Haffkine, qui a inventé le vaccin contre la peste.