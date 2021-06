Hafthor Bjornsson a brisé son rêve de basket-ball à 19 ans, est devenu l’homme le plus fort du monde, a joué à The Mountain dans Game of Thrones et maintenant Thor affrontera son rival Eddie Hall sur le ring de boxe

« Vous pouvez avoir les meilleurs entraîneurs du monde, mais cela ne fait pas de vous un champion. Vous devez y travailler vous-même. Je vais être complètement obsédé par tout ce qui concerne l’amélioration.

Un aperçu de l’état d’esprit, à partir d’une interview en 2019, qui a fait de Hafthor Bjornsson l’un des meilleurs hommes forts de l’histoire, un acteur bien connu et désormais boxeur.

.

Thor a remporté de nombreux tournois d’hommes forts au cours de sa carrière

À 32 ans, Thor a déjà accompli tant de choses dans sa carrière et se prépare à faire le prochain saut lorsqu’il affrontera son rival Eddie Hall sur le ring de boxe en septembre.

L’ancien homme le plus fort du monde, qui a la paralysie de Bell avec un côté du visage paralysé, semble parfois surhumain – et vous auriez besoin d’une force surhumaine pour soulever 501 kg, ce qui est un record du monde.

Mais au début de sa vie, le natif d’Islande rêvait de devenir joueur de basket-ball professionnel.

Vous pouvez voir qu’il avait de nombreux attributs étant 6 pieds 9 et fort pour aller avec. Il a joué pour son pays au niveau junior et pour des équipes de division 1 en Islande, avant que ce rêve ne se termine cruellement à l’âge de 19 ans.

ESPN

Bjornsson espérait réussir en tant que basketteur

«Je savais quand j’étais enfant que j’étais un garçon fort. J’aime toujours soulever des choses, comme des pierres. J’ai fait des pompes et des tractions à la barre, probablement tous les jours », a déclaré Bjornsson à ESPN.

« Mon grand-père a été agriculteur pendant plus de 30 ans et a passé beaucoup d’étés dans mon enfance sur sa ferme.

« J’ai commencé à jouer au basket à l’âge de 12 ans. Mon père m’a conduit au premier cours parce que j’avais trop peur d’y aller seul.

« J’ai joué pour l’équipe nationale islandaise pour mon groupe d’âge. On s’en est plutôt bien sorti.

« Mon objectif a toujours été de devenir un basketteur professionnel, mais ce rêve n’est pas allé loin. Je me suis cassé la cheville deux fois. J’ai dû subir deux interventions chirurgicales, cela a mis fin à ma carrière. J’avais 19 ans.

«J’ai commencé à frapper davantage la salle de musculation. Juste pousser votre corps à la limite, combien de masse musculaire, de force et de taille je mettais, je suis devenu accro.

“Devenir plus fort à chaque fois que vous allez au gymnase, le sentiment de devenir meilleur était tout simplement génial et je ne pouvais pas m’arrêter.”

. – Contributeur

Bjornsson a été le premier homme à remporter l’homme le plus fort du monde, l’Arnold Strongman Classic et l’Ultimate Strongman du monde.

Thor a rencontré l’homme le plus fort du monde Magnus Ver Magnusson en 2008, ce qui l’a mis sur la voie d’une grande carrière dans le sport.

Il a remporté l’homme le plus fort d’Islande au cours des dix dernières années, l’homme le plus fort d’Europe à cinq reprises et l’Arnold Strongman Classic pendant trois années consécutives entre 2018 et 2020.

Thor a été remarquablement cohérent dans la compétition de l’homme le plus fort du monde, terminant deuxième ou troisième pendant six années consécutives avant de finalement le remporter en 2018.

L’homme fort islandais a admis avoir utilisé des stéroïdes pour aller mieux, cependant, dans une interview avec ESPN.

“Oui, je l’ai fait”, a déclaré Bjornsson dans l’interview de 2017 lorsqu’on lui a posé des questions sur les stéroïdes. “Quand tu veux être le meilleur, tu fais tout ce qu’il faut.”

Rogue Fitness (YouTube)

Bjornsson a battu le record du monde de soulevé de terre, précédemment établi par Hall en 2017

Thor est devenu un nom connu lorsqu’il a été choisi pour incarner Gregor ‘The Mountain’ Clegane dans la quatrième saison de Game of Thrones.

Il a continué à jouer le rôle jusqu’à sa conclusion dans la saison huit.

Maintenant, Bjornsson montera sur le ring en septembre pour son combat à la carte avec son compatriote Eddie Hall.

Bjornsson avait accusé le Britannique, ainsi que l’arbitre Colin Bryce, d’avoir triché pour remporter la finale de l’homme le plus fort du monde 2017 lors de la Viking Press.

Cependant, les preuves vidéo téléchargées sur la chaîne YouTube de Hall semblent rejeter les allégations de l’Islandais.

Instagram @thorbjornsson

Bjornsson a perdu du poids pour s’amuser avant d’affronter Hall, son rival de l’homme le plus fort du monde

Thor a passé quatre rounds sur le ring avec Vallily le mois dernier

Leur querelle s’est poursuivie, cependant, et ils régleront leurs différends sur le ring.

Thor et Hall ont perdu beaucoup de poids alors qu’il se prépare au combat pour transformer son corps d’homme fort prêt à celui de combattant.

Il a eu deux combats d’exhibition dans la préparation de l’événement, se faisant secouer par le boxeur britannique Simon Vallily le mois dernier.

Maintenant, tous les yeux seront rivés sur l’événement principal plus tard cette année.