Hafthor Bjornsson a l’air déchiré dans la dernière photo Instagram alors que The Mountain poursuit sa transformation corporelle de 50 kg et combattra un bras de fer avant l’affrontement d’Eddie Hall en 2022

Hafthor Bjornsson a montré à quel point il a perdu du poids en passant d’homme fort à boxeur.

Thor est un ancien homme le plus fort du monde et connu dans le monde entier grâce à son rôle dans Game of Thrones en tant que “The Mountain”.

La transformation du corps de Thor a été assez remarquable

Son passage à la boxe est venu comme un moyen de régler sa querelle amère avec Eddie Hall, qui remonte à 2017 pour des accusations de tricherie.

Tous deux ont troqué leur régime d’homme fort et leur régime d’entraînement contre celui d’un boxeur et ont perdu beaucoup de poids.

Ce combat devait avoir lieu le 18 septembre en Floride, mais The Beast a subi un biceps détaché et il a été repoussé à 2022.

Thor a trouvé un nouvel adversaire dans le lutteur de bras Devon Larratt avec l’événement déplacé à Dubaï en raison des craintes de COVID-19.

Hall (à gauche) et Thor (à droite) ont tous deux transformé leur corps pour le combat – mais cela devrait maintenant avoir lieu en 2022

Ce sera la troisième fois que l’athlète islandais se bat avec ses précédents combats d’exhibition contre Steven Ward et Simon Vallily.

Thor va toujours de l’avant avec son entraînement pour la boxe et son dernier post Instagram montre à quel point il a perdu du poids.

Il a l’air beaucoup plus mince que ses jours d’homme fort et de Game of Thrones – ayant perdu plus de 50 kg sur l’ensemble du processus.

À son apogée, il pesait 205 kg et mangeait environ 10 000 calories par jour pour maintenir sa taille massive.

Il a réduit son apport quotidien à environ 4 000 calories et les résultats sont évidents.

