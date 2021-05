Hafthor Bjornsson dit à Eddie Hall de réserver une IRM pour ses plans à élimination directe après le combat d’exposition de Simon Vallily

Hafthor Bjornsson a dit à Eddie Hall de réserver une IRM alors qu’il prévoyait de l’assommer lors de leur match de boxe.

Les deux grands hommes s’affronteront dans le “ match de boxe le plus lourd de l’histoire ” à Las Vegas le 18 septembre.

Bjornsson est confiant avant son combat avec Hall

Et Bjornsson, connu sous le nom de Thor, est confiant pour assommer Hall.

Sur sa page Instagram, il a écrit: “@eddiehallwsm, planifiez une IRM maintenant, car je vous assomme en septembre.”

Dans un match d’exhibition d’échauffement contre Simon Vallily plus tôt cette semaine, Bjornsson a chancelé lorsqu’il a été touché par un crochet du gauche.

Bjornsson, qui est bien connu pour avoir joué à The Mountain dans Game of Thrones, a également frappé le pont au troisième tour lorsqu’il a été accidentellement trébuché.

La paire s’est embrassée à la dernière cloche alors que The Mountain portera toute son attention sur Hall.

Bjornsson et Hall, deux anciens vainqueurs des hommes les plus forts du monde. échangent des mots forts depuis un certain temps et régleront leurs différends sur le ring.

Hall a remporté le prix de l’homme le plus fort du monde en 2017 et a révélé un nouveau look tonique pour son passage à la boxe d’exposition

En préparation de la confrontation, Hall a subi une incroyable transformation corporelle.

En 2017, Hall pesait 197 kg et fait maintenant basculer la balance à 161 kg beaucoup plus maigre, soit une différence de 36 kg.

À propos de sa perte de poids, il a déclaré: «L’entraînement cardio pour les grands gars est unique, il faut l’adapter pour ne pas perdre de muscle et ne pas se fatiguer.

“Utiliser des méthodes pour non seulement améliorer votre système cardiovasculaire, mais aussi aider votre corps à récupérer après des séances de poids en déplaçant l’acide lactique, aidant ainsi les tendons, les ligaments et les muscles à se réparer.”