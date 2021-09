Hafthor Bjornsson dit à Logan Paul qu’Eddie Hall est “un gros gars du Royaume-Uni” et critique The Beast pour les vidéos YouTube avec des célébrités

in

Hafthor Bjornsson a qualifié Eddie Hall de « gros gars du Royaume-Uni » alors qu’il rejoignait Logan Paul sur son podcast.

Thor et Hall ne s’aiment pas. Nous le savons depuis longtemps et attendons qu’ils règlent leur différend sur le ring de boxe.

Thor a rejoint Logan Paul sur son podcast

Les deux anciens hommes les plus forts du monde devaient s’affronter le week-end dernier, mais une blessure à The Beast a forcé le report du combat.

The Mountain a plutôt combattu le champion de bras de fer Devon Larratt et l’a arrêté au premier tour.

Hall n’a pas été impressionné par Thor, cependant, et a critiqué sa technique pendant le combat.

YouTuber devenu boxeur Logan Paul s’est rendu en Islande pour mettre Thor sur son podcast et lui a posé des questions sur Eddie Hall.

Thor a dit : « Qui est ce type ? Ah le gros du Royaume-Uni, c’est ça.

Hall et Thor devaient se rencontrer sur le ring le week-end dernier

Paul et son co-animateur Mike Majlak ont ​​craqué à ce commentaire.

Thor a poursuivi: «Au moins, je me bats. Ce gros gars, tout ce qu’il fait, c’est frapper des célébrités qu’il trouve sur sa chaîne YouTube. C’est la seule chose qu’il fait.

Logan Paul a ensuite demandé à Thor s’il pensait que la blessure de Hall était authentique et la superstar islandaise a déclaré : « C’est ce qu’il a dit. Je pense que c’est faux. Nous verrons s’il viendra en mars, c’est ce que j’entends dire qu’il sera prêt en mars, nous verrons si cela se produit ou s’il va se blesser à nouveau en s’amusant et en frappant des célébrités.

Quand Paul a demandé pourquoi il voulait s’inscrire pour quelque chose comme ça, Thor a répondu : « Parce que je veux le battre.

Thor a envoyé un avertissement à Hall après avoir battu Devon Larratt

«Je prends ce combat au sérieux. Je veux me préparer correctement, acquérir de l’expérience, et ma course finale ici est de le battre. C’est ma destination finale.

“Tant qu’il va le retarder, je vais aller mieux. En fait, il me rend service en s’amusant et en ne prenant pas ça au sérieux.

« Je peux continuer à travailler, à m’entraîner dur et à me préparer. Dès qu’il sera prêt, je pourrai lui botter le cul.

