Hafthor Bjornsson «écraserait» The Mountain en une minute s’ils se battaient alors que Thor explique «la passion de punir mon corps» sur la voie de la transformation pour le choc d’Eddie Hall

in

Hafthor Bjornsson pèse peut-être plus de 55 kg de moins qu’à l’époque de Game of Thrones, mais il pense toujours qu’il pourrait “The Mountain” s’il combattait son personnage.

Thor est une figure extrêmement populaire grâce à ses exploits d’homme fort, remportant l’homme le plus fort du monde en 2018, et aussi pour son rôle dans la série à succès HBO.

Thor est devenu célèbre grâce à son rôle dans Game of Thrones

À son apogée, l’athlète islandais a fait pencher la balance à environ 205 kg et son cadre de 6 pieds 9 pouces faisait de lui une silhouette imposante.

Son personnage dans Game of Thrones, Gregor Clegane, était un guerrier très redouté et (alerte spoiler) a écrasé la tête d’Oberyn Martell dans un épisode.

Depuis la fin de la série, Thor, qui est un ambassadeur de Reign Total Body Fuel, est passé à la boxe alors qu’il se prépare à affronter Eddie Hall, son ennemi juré d’homme fort.

Ce combat devait avoir lieu ce week-end, mais une blessure a forcé son report et à la place, il affrontera le bras de fer Devon Larratt.

La transformation corporelle de Thor a été remarquable et est beaucoup plus mince qu’auparavant – pesant maintenant environ 150 kg.

Thor a admis qu’il ne s’était pas senti aussi “léger et maigre” depuis des années

Alors qui gagnerait dans un hypothétique combat entre Thor le boxeur et The Mountain de Game of Thrones ?

“La personne que je suis aujourd’hui botterait absolument le cul de The Mountain”, a déclaré Thor à talkSPORT.com.

“Beaucoup meilleure forme, et j’utiliserais simplement ma portée et écraserais The Mountain en une minute.”

Thor a admis que les séances d’entraînement ont été épuisantes pour se mettre en forme pour la boxe, mais adore la sensation de pousser son corps à la limite absolue.

Il a ajouté : « Cela a été extrêmement difficile physiquement et mentalement. La boxe est un sport pur et dur. Il est très difficile d’entrer dans une bonne forme de boxe.

« Jamais, dans un million d’années, je n’aurais pensé que ce sport était aussi difficile.

Carburant corporel total de règne

talkSPORT.com a rattrapé Thor avant son combat avec Devon Larratt

« Je ne sais pas ce que c’est, à chaque séance, peu importe comment… tu es en meilleure forme. Plus vous lancez, plus vous bougez, donc c’est toujours difficile et peu importe la bonne forme dans laquelle vous allez être.

«Chaque session est essentiellement une corvée.

« Je n’ai jamais pensé ‘pourquoi est-ce que je fais ça ?’ Je crois vraiment que j’ai été mis sur cette terre pour devenir un athlète.

« J’aime être un athlète et j’aime me dépasser.

« J’ai juste la passion de punir mon corps. C’est un peu bizarre, mais j’aime pousser mon corps et voir où je peux le prendre.

« Je ne peux pas me plaindre. Oui, mon corps est douloureux et parfois je suis blessé, mais c’est ce que j’aime faire et ça me permet de continuer.

Ce combat avec Eddie Hall finira par avoir lieu et devrait se produire en mars 2022.

Hafthor Bjornsson est un ambassadeur de Reign et affrontera Devon Larratt le 18 septembre. #ReadyToReign