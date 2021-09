Hafthor Bjornsson et Eddie Hall montrent près de 100 kg de transformations corporelles et de régime combinés. Thor admet qu’il n’a pas été ” aussi léger et maigre depuis des années ” avant le combat avec Devon Larratt

in

Hafthor Bjornsson admet qu’il “n’a pas été aussi léger et maigre depuis des années” alors qu’il se prépare à monter sur le ring de boxe ce week-end.

Cela aurait dû être Thor face à son ennemi juré Eddie Hall dans «le match de boxe le plus lourd de l’histoire», mais cela a été repoussé à 2022.

Thor a l’air sérieusement déchiré dans son dernier post Instagram

Hall a subi un décollement du biceps et a dû subir une intervention chirurgicale pour résoudre le problème, mais il est sur la bonne voie pour se rétablir.

Plutôt que d’attendre, The Mountain a décidé de recruter un remplaçant tardif sous la forme de la superstar du bras de fer Devon Larratt.

La paire s’affrontera à Dubaï après que la carte de combat a été déplacée de Floride en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Thor ne prend certainement pas à la légère son incursion dans la boxe et a complètement transformé son corps pour se mettre en forme pour le ring.

Il a posté une photo sur Instagram montrant son corps semblant sérieusement déchiré et a ajouté la légende : “Je n’ai pas été aussi léger et maigre depuis des années. Ça fait du bien.”

La transformation corporelle de Thor a été assez remarquable alors qu’il se prépare à poursuivre sa carrière dans la boxe

Dans une interview avec Virgin Radio Dubaï, Thor a révélé qu’il était maintenant à 150 kg contre 205 – une chute assez étonnante de 55 kg, ce qui représente environ huit pierres et demie.

Son régime d’entraînement et son régime alimentaire ont été révisés par rapport à ses jours d’entraînement en tant qu’homme fort.

L’ancien homme le plus fort du monde a révélé en quoi consistait une journée typique de repas.

« Le petit-déjeuner est composé de deux œufs, de flocons d’avoine et de myrtilles. C’est à peu près ça. J’ai aussi 200 g de poulet », a expliqué Thor.

« Ensuite, au déjeuner, j’ai 230 g de filet de bœuf avec 140 g de riz et quelques légumes.

« Le troisième repas est à nouveau du poulet, 230 g à nouveau environ avec 200 g de pommes de terre et 100 g de légumes.

Thor affrontera ensuite le lutteur de bras Larratt

« Le quatrième repas est du saumon, 230 g avec 100 g de riz.

“J’aime la nourriture. C’est ma plus grande faiblesse. J’adore les pizzas et les hamburgers. Je suis aussi un grand gars de la crème glacée.

« Honnêtement, j’aime la viande. Je pourrais manger du steak tous les jours.

Thor n’est pas le seul à avoir subi une transformation remarquable puisque son rival Hall a perdu 42 kg.

La blessure de la Bête n’a fait que retarder le combat car une grande partie du travail a déjà été fait pour se préparer.

Il a déclaré à Muscle and Health : « Quand j’ai remporté l’homme le plus fort du monde, je pesais presque 200 kg.

« En ce moment, je pèse environ 158 kg, donc j’ai environ 40 kilos de moins.

« Je suis heureux de combattre 158 kg, pour être honnête. Je vais probablement entrer à ce poids.

La transformation de Hall a été tout aussi impressionnante

Pour ce faire, Hall a réduit son apport calorique quotidien d’environ 12 000 à 6 000 et les résultats sont clairs à voir.

Il a ajouté : « Toute la journée, de la seconde où je me suis réveillé à la seconde où je me suis endormi, je prenais des repas. Je mangeais probablement huit repas par jour avec des collations entre les deux et beaucoup de liquides comme des smoothies riches en calories.

« Maintenant, je prends quatre repas carrés par jour et cinq shakes protéinés entre les deux pour m’assurer de ne pas creuser un trop gros trou.

«Je dirais que je consomme environ 6 000 calories par jour en ce moment. C’est la moitié de ce que je mangeais quand j’étais l’homme le plus fort du monde.