Hafthor Bjornsson et Eddie Hall s’inspirent de Jake Paul alors que le perdant doit se faire tatouer avec The Beast appelant Thor une « maison *** » pour avoir refusé un pari de charité de 1 million de dollars

Hafthor Bjornsson et Eddie Hall ont convenu que le perdant de leur combat devait se faire tatouer alors que les discussions entre les deux hommes s’intensifiaient.

Les deux anciens hommes les plus forts du monde ont fait des allers-retours ces derniers jours avec divers paris sur ce qui arrivera à celui qui sera battu.

Youtube

Thor a fait sa réponse à Eddie Hall

Cela a commencé avec 100 000 $ à une œuvre caritative avant que Hall ne le porte à 200 000 $. Thor a accepté cette somme et The Beast est allé encore plus loin à 1 million de dollars.

L’athlète islandais, qui a joué à The Mountain sur Game of Thrones, a posté une nouvelle vidéo en réponse à celle où il l’a refusée.

Au lieu de cela, il a proposé au perdant de se faire tatouer – en s’inspirant de Jake Paul et Tyron Woodley.

Woodley s’est fait tatouer « J’aime Jake Paul » après avoir perdu contre le YouTuber plus tôt cette année.

Woodley s’est fait tatouer après avoir perdu contre Jake Paul

.

Paul a une fiche de 4-0 dans sa carrière de boxeur, battant Woodley lors de son dernier combat en août

Thor a proposé un pari similaire, car leur combat devrait enfin se dérouler en mars.

Dans une vidéo YouTube, Bjornsson a déclaré: « Hé les gars, j’espère que vous passez une bonne journée. Aujourd’hui est le jour que vous attendiez tous. Je réponds enfin à la dernière vidéo d’Eddie Hall.

«Il a fait une vidéo comme ça, super rapide, a attrapé son téléphone et a fait une autre vidéo.

« Il m’a proposé un autre contrat. Il a accepté mon premier contrat. Peu importe ce qui va se passer, nous allons tous les deux faire un don de 200 000 $ à une œuvre caritative, ce qui est formidable.

«Mais il voulait que le perdant verse 1 million de dollars à une œuvre caritative. Je ne vais pas accepter cette offre. Ce serait irresponsable de ma part de le faire. Je vais dire non.

« Si vous voulez donner plus, si vous voulez tout donner, c’est bien. C’est à vous. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous vanter de faire un don en ligne à une œuvre de bienfaisance. C’est la dernière fois que je vais en parler en ligne. J’espère que vous allez faire la même chose.

Carburant corporel total de règne

Thor s’est mis en forme pour la boxe, perdant plus de 50 kg

«Ma contre-offre pour vous Eddie est que le perdant du match doit se faire tatouer. Écoutez attentivement, si je perds contre vous, je dois obtenir « l’homme le plus fort du monde : Eddie Hall ». Si vous perdez, vous devez obtenir « l’homme le plus fort du monde : Hafthor Julius Bjornsson ».

«Je pense que c’est une excellente contre-offre, mais avant de sortir du téléphone et de faire une autre vidéo, réfléchissez bien à cela.

« Asseyez-vous et discutez-en avec votre famille, avec votre femme et votre équipe. Je sais que vous aimez prendre des décisions très rapidement et que vous êtes très réactif.

« Réfléchissez bien à cela, réfléchissez-y judicieusement avant de prendre des décisions. J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles. J’attendrai de vos nouvelles.

Hall a été rapide avec la réponse et a eu une réponse cinglante pour son grand rival, l’appelant une « maison *** » pour avoir refusé le pari de 1 million de dollars.

Youtube

Thor n’a pas perdu de temps à répondre à Thor

La Bête a déclaré dans une vidéo YouTube : « Je n’ai pas besoin de réfléchir. Je pense ici, dans le cœur. Je parle avec le coeur. Tout de suite je dirai oui, le perdant devra se faire tatouer ‘World’s Strongest Man’ et le nom adverse.

« Cochons ça. 200 000 $ chacun à un organisme de bienfaisance, cochez-le. Mais Thor, le million de dollars à la charité, pourquoi tu ne dis pas oui à ça ?

«Vous dites que c’est irresponsable, mais vous savez tous les deux ce que nous obtenons pour ce combat. Ce n’est pas du tout irresponsable.

« Thor, je pense que cela en dit long sur votre confiance plus que tout. En fin de compte, si vous êtes si confiant que vous allez m’assommer au quatrième tour avec un uppercut, vous l’avez dit dans votre dernière vidéo, donc l’offre est toujours sur la table – 1 million de dollars à une œuvre caritative.

« Cela en dit long sur votre confiance. Vous pouvez dire que cela ne vous dérange pas et dire que c’est la dernière fois que vous allez en parler, mais j’offre 1 million de dollars à l’association caritative du gagnant, si vous ne le prenez pas, cela en dit long sur votre confiance.

Hall a subi un biceps détaché qui a initialement reporté leur combat

« Tout le monde peut le voir. Tout le monde qui regarde cette vidéo peut voir quelle *** maison vous êtes. Si tu ne le prends pas, tu es comme *** la maison et tu n’es pas confiant.

« Je suis confiant. Je vais gagner ce combat. Je vais obtenir 10 000 $ sur Larry Wheels, je vais donner 200 000 $ à une œuvre caritative et vous allez vous faire tatouer « Eddie Hall : l’homme le plus fort du monde » sur le cul.

« Grand amour. A plus tard, les gars.