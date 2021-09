Hafthor Bjornsson “ ne dirait pas non ” à combattre Mike Tyson alors que The Mountain promet d’éliminer Eddie Hall lors de leur affrontement en 2022

in

Hafthor Bjornsson a admis que ce serait un « honneur » de combattre Mike Tyson et admet qu’il ne serait pas en mesure de dire non à ce match.

Thor a attiré l’attention après être passé de l’homme le plus fort du monde à la boxe dans le but de régler sa rivalité avec l’ennemi juré Eddie Hall.

Thor combattra le lutteur de bras Devon Larratt ce week-end

La star islandaise a perdu environ 55 kg et a complètement transformé son corps alors qu’il prend le changement de sport très au sérieux.

Il devait affronter ‘The Beast’ le week-end prochain, mais cela a été reporté en raison du fait que Hall souffrait d’un biceps détaché qui nécessitait une intervention chirurgicale.

La star du bras de fer Devon Larratt prend sa place à Dubaï, mais le combat avec l’homme fort britannique doit toujours avoir lieu l’année prochaine.

Une fois qu’il aura combattu Hall, les spéculations se tourneront naturellement vers qui Bjornsson pourrait combattre ensuite.

Interrogé sur le fait d’affronter un poids lourd légendaire comme Tyson, il a déclaré: «Si Mike Tyson voulait me combattre, je ne dirais pas non. Je serais honoré de ressentir son pouvoir.

Tyson est connu comme “l’homme le plus méchant de la planète”

Thor, qui a joué The Mountain dans Game of Thrones, a documenté son voyage sur la route de son combat avec Hall.

Même si l’adversaire a peut-être changé, il reste concentré sur la tâche qui l’attend.

Il a dit : « Je vais continuer à m’entraîner ; Je vais me concentrer sur l’amélioration en tant qu’athlète. Habituer mon corps à ce style de vie de boxe.

« Je deviendrai une machine. Il n’y a aucun moyen que je m’arrête. Je dois rester concentré. Je suis là pour le gagner.

Hall et Thor ont tous deux subi des transformations remarquables

Sur son rival Hall, Thor a ajouté: «Je ne déteste pas le gars, mais je veux toujours le battre.

« Non pas que je sois une personne violente, mais les choses qu’il a dites à ma famille et à mes coéquipiers, c’est tellement exagéré que j’ai l’impression que je dois le récupérer d’une manière ou d’une autre et c’est la meilleure façon de le frapper. dehors.”

