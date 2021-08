Hafthor Bjornsson prédit quand il éliminera son rival Eddie Hall car il veut “le faire mal”, et confirme qu’il a perdu plus de 50 kg dans son incroyable transformation corporelle

in

Hafthor Bjornsson a prédit dans quel tour il battra son rival Eddie Hall lorsqu’ils auront leur combat tant attendu, qui doit avoir lieu l’année prochaine.

Thor devait affronter The Beast en Floride le 18 septembre, mais affrontera désormais le légendaire bras de fer Devon Larratt à la place, l’événement étant déplacé à Dubaï, après que son adversaire d’origine ait détaché son biceps à l’entraînement.

Strongmen Hall et Thor ont tous deux transformé leur corps mais ne se battront pas avant mars 2022

Le combat entre Bjornsson et Hall est très attendu après que leur rivalité avec l’homme le plus fort du monde ait débordé.

Même si la star islandaise est à Dubaï pour s’entraîner pour le match contre son remplaçant, il a quand même trouvé le temps de faire de grandes réclamations au sujet de leur éventuel combat.

On pense qu’ils pourraient se battre en mars 2022 et quand ils le feront, Thor a hâte d’en faire une expérience douloureuse pour Hall, qui s’entraîne dur.

Il a même prédit quand il battra The Beast, qui a récemment posté des photos de son retour à l’entraînement, et confirmé son incroyable perte de poids.

YouTube – Hafthor Bjornsson

Bjornsson a semblé en bonne forme à l’entraînement et a battu Stephen Ward et Simon Vallily lors de ses deux premiers combats

“Nous allons nous battre et ça va être génial”, a déclaré Bjornsson à Virgin Radio Dubaï.

«Je vais l’assommer, probablement au troisième tour, je dirais.

« Je ne veux pas l’assommer trop vite. Je veux lui faire du mal. Je veux lui faire ressentir ces coups.

«Après ces deux tours, dans le troisième, je le mettrai KO. [I’m not really] lui donner une chance. Je vais juste le frapper assez fort au visage.

Il pense que ce n’est rien de moins que ce que Hall mérite pour son excès de confiance, tout en insistant sur le fait que sa propre prédiction est simplement de connaître ses propres capacités.

“Je pense qu’il est très arrogant”, a-t-il ajouté. «Bien sûr, je suis assis ici en train de dire que je vais l’assommer, on dirait que je suis le plus arrogant, mais en même temps, je suis très confiant dans ma capacité à l’assommer.

Hall est déjà de retour à l’entraînement après avoir détaché son biceps

« Je me suis entraîné très dur. J’ai sparré très fort. J’ai fait beaucoup de matches d’exhibition donc j’ai un peu plus d’expérience.

« J’espère que l’année prochaine, nous allons nous battre. Nous ne nous battons pas en ce moment parce qu’il s’est blessé.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le biceps détaché dont Hall avait souffert était réel et pas seulement une tactique dilatoire, Thor a répondu: “Oui, c’était peut-être son plan pour simuler une blessure afin qu’il puisse avoir plus de temps. Je ne le blâmerais pas.

La transformation corporelle de Thor a été assez remarquable et il l’a présenté la semaine dernière sur Instagram

Pendant ce temps, Thor a également pris le temps de confirmer qu’il avait perdu plus de 50 kg depuis le début de sa carrière de boxeur.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le poids le plus lourd qu’il avait pesé, il a répondu : « J’ai déjà fait 208 kg.

Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait d’être l’homme le plus fort du monde, il a ajouté: «Oui, ça fait du bien, mec.

« J’ai remporté ce titre en 2018 et je ne suis évidemment pas aussi fort aujourd’hui car j’ai perdu plus de 50 kg. Je pèse environ 150 kg aujourd’hui.

