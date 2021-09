Hafthor Bjornsson promet d’éliminer Eddie Hall après avoir arrêté Devon Larratt au premier tour du match de boxe d’exhibition

in

Thor Bjornsson a renvoyé Eddie Hall un avertissement par KO après avoir arrêté Devon Larratt au premier tour de leur match de boxe d’exhibition.

Bjornsson, 32 ans, devait affronter son compatriote Hall pour régler leur rivalité de longue date.

Il a dû combattre Larratt à la place

Ce fut une très brève rencontre en effet

Cependant, le Britannique s’est retiré du combat après s’être déchiré le biceps. Le combat devrait être reprogrammé au début de l’année prochaine.

Larratt, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs lutteurs de bras de l’histoire, est intervenu avec un préavis de cinq semaines.

Le Canadien a commencé à s’entraîner au réputé Tristar Gym sous la tutelle de Firas Zahabi qui a entraîné la légende de l’UFC Georges St-Pierre.

Il a admis que sa boxe était «terrible» et cela s’est montré dans les premières étapes du premier des six tours prévus.

Larratt avait l’air totalement hors de sa profondeur

Mais tous les deux étaient de bonne humeur après

Larratt a eu du mal à réagir au style agressif de Bjornsson et l’arbitre est intervenu pour donner au joueur de 46 ans un compte à mi-chemin de la séance d’ouverture malgré l’absence de renversement.

L’arbitre a arrêté le combat à quelques secondes de la fin du tour, Larratt a entendu des cris alors qu’il cherchait à esquiver les attaques de Bjornsson.

“Devon est un tel guerrier, il a le plus grand cœur”, a déclaré l’ancienne star de Game of Thrones Bjornsson après le combat.

«Je sais que ce gars est autre chose, prendre le combat avec un préavis de cinq semaines est courageux, mais venir ici est époustouflant.

« Vous savez qui je veux combattre, allez, qui est-ce ? Je sais qu’il est à la maison en train de se détendre sur le canapé avec son pop-corn et son cola, profite de ta vie mon pote, je vais bientôt t’assommer.

C’est vraiment un acte d’échauffement pour un combat Thor contre Hall

Bjornsson et Larratt ont titré une carte composée d’un mélange de combats professionnels et de combats entre athlètes cross-fit et powerlifters.

Martin Bakole, basé en Écosse, a remporté son combat contre Haruna Osumanu, surpassé, tandis qu’Avril Mathie reste invaincue après avoir devancé Jesca Mfinanga.

Thor (à droite) a maintenant son dévolu sur Hall

