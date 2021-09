Hafthor Bjornsson publie des photos avant et après la transformation corporelle alors que Thor se prépare à combattre le remplaçant d’Eddie Hall Devon Larratt

in

La transformation de Hafthor Bjornsson d’homme fort en boxeur a été assez remarquable – et il a montré les résultats dans son dernier post Instagram.

L’homme le plus fort du monde 2018 a perdu plus de 55 kg en modifiant complètement son régime alimentaire et sa routine d’entraînement.

Instagram – Hafthor Bjornsson

Thor a fait pencher la balance à environ 205 kg

Instagram – Hafthor Bjornsson

Thor a remporté l’homme le plus fort du monde en 2018

Tout cela dans le but de régler sa rivalité amère avec son compatriote vainqueur de l’homme le plus fort du monde, Eddie Hall, qui gronde depuis plusieurs années.

Ils devaient s’affronter ce week-end, mais ce combat a été reporté après que Hall a subi un biceps détaché à l’entraînement il y a plusieurs semaines.

Thor n’a cependant pas abandonné sa routine d’entraînement et est prêt à monter sur le ring samedi soir à Dubaï.

Au lieu de cela, il affrontera la star du bras de fer Devon Larratt en six rounds de trois minutes.

Thor a l’air maigre avant son combat avec Devon Larratt

Et l’athlète islandais ressemble à un boxeur sérieux, à en juger par son dernier post Instagram où il a l’air déchiré.

Son poids est passé d’environ 205 kg à son apogée d’homme fort à environ 150 kg.

S’adressant à talkSPORT.com cette semaine, Thor, un ambassadeur de Reign Total Body Fuel, a déclaré: «Je suis toujours prêt à relever un défi, toujours prêt à le relever. Peu importe qui je combats.

“Chaque fois que j’ai été sur le ring, ça a été une grande expérience pour moi. Je suis nouveau dans la boxe, je fais ça depuis un an et demi.

“Chaque fois que je monte sur le ring, j’apprends.”

Instagram – Hafthor Bjornsson

Thor a perdu environ 55 kg

Thor a de bonnes relations avec Larratt, mais mettra cela de côté lorsque les deux s’affronteront sur le ring samedi.

Il a ajouté : « C’est un peu bizarre, parce que j’aime le gars. C’est bizarre de combattre quelqu’un que tu aimes, c’est mieux quand tu n’aimes pas quelqu’un.

«Nous le traitons tous les deux de manière professionnelle, nous gardons tous les deux nos distances jusqu’après le combat.

«Je lui fais signe et c’est à peu près tout. Juste pour le rendre plus professionnel. En fin de compte, c’est un combat et j’y vais pour le frapper.

“Après le combat, ça va être cool.”

Hafthor Bjornsson est un ambassadeur de Reign et affrontera Devon Larratt le 18 septembre. #ReadyToReign