Hafthor Bjornsson rencontre Tyson Fury alors que « Thor » et « Gypsy King » plaisantent et les deux vont sur la pointe des pieds pour voir qui est le plus grand

Tyson Fury et Hafthor Bjornsson se sont rencontrés en personne mercredi soir à Glasgow.

L’ancien champion de l’homme le plus fort du monde et poids lourd WBC actuel de la boxe s’est embrassé avant une conférence pour le «Gypsy King» à Glasgow.

Le couple était tous les deux torse nu quand ils se sont rencontrés

Ils ont plaisanté et tous les deux sont allés sur la pointe des pieds pour voir qui était le plus grand.

Fury est légèrement arrivé en tête à cet égard.

Thor a posté sur Instagram : « Forme du corps athlétique masculin de haute performance contre moi.

« Toutes les blagues mises à part, quel honneur de rencontrer Tyson Fury ce soir et d’assister à l’un de ses spectacles !

« J’ai hâte d’en savoir plus sur le champion lui-même dans un proche avenir. »

Fury a comparé leurs physiques

The Mountain s’est entraîné pour son propre match de boxe.

Il accélère ses préparatifs pour combattre l’ennemi juré Eddie Hall l’année prochaine – le combat étant censé avoir lieu en mars.

Les deux anciens hommes les plus forts du monde devaient s’affronter en septembre, avant que Hall ne souffre d’un décollement du biceps et n’ait besoin d’une intervention chirurgicale.

Fury a reçu l’ordre de combattre Whyte

Pendant ce temps, Fury a reçu l’ordre de défendre son titre mondial des poids lourds contre Dillian Whyte.

Il espérait conclure un accord qui verrait Anthony Joshua se retirer et lui permettre d’affronter Oleksandr Usyk ensuite, mais c’est maintenant très improbable.

La déclaration de la WBC se lit comme suit : « La WBC ordonne par la présente le début de la période de négociations libres conformément aux règles et réglementations de la WBC pour le combat obligatoire entre le champion du monde des poids lourds WBC Tyson Fury et le challenger obligatoire et champion du monde WBC « intérimaire » Dillian Whyte. »