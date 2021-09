Hafthor Bjornsson révèle comment la séance d’entraînement de Conor McGregor s’est déroulée et dit qu’il n’était “pas du tout en forme” alors qu’il admet que le report d’Eddie Hall l’a déçu

in

La désormais célèbre séance d’entraînement de Hafthor Bjornsson avec Conor McGregor n’était pas du tout prévue, a révélé l’ancien homme le plus fort du monde à talkSPORT.

Le clip, de 2015, montrant The Mountain de Game of Thrones et le champion UFC des deux poids McGregor est devenu viral sur les réseaux sociaux pour des raisons évidentes.

Portant un jean et pas dans la forme dans laquelle il était, Thor s’est retrouvé à affronter McGregor sur les tapis

talkSPORT.com a rencontré Thor

La différence de taille était ridicule, Thor éclipsait le combattant irlandais et avait un sérieux avantage en termes de poids.

La paire s’est poursuivie autour du tapis, s’attaquant et échangeant des tirs amicaux.

Maintenant, Thor, un ambassadeur de Reign Total Body Fuel, a expliqué comment tout cela s’est produit.

Il a déclaré à talkSPORT.com : « Pour moi, c’était un gars cool. Assez sympa pour me permettre de venir à sa séance, de regarder sa séance et de prendre une photo.

« Après, on a traîné ensemble et c’était super cool. C’était drôle parce que si vous regardez à nouveau la vidéo, je porte un jean.

«Je vais juste pour prendre une photo, puis d’une manière ou d’une autre, ce grappling est sorti de nulle part.

«Nous avons lutté pendant environ deux minutes, puis c’était fini. Toute la vidéo que vous voyez en ligne est essentiellement tout ce que nous avons fait ce jour-là.

« Pas du tout (je m’y attendais). Je n’étais pas du tout en forme pour me battre. Après ces deux minutes, j’étais à bout de souffle.

“Je m’entraînais juste pour un homme fort et je n’étais pas du tout en forme pour lutter ou faire quelque chose comme ça.”

La superstar de l’UFC ‘The Notorious’ Conor McGregor combat la star de Game of Thrones de 450 livres Hafþór Júlíus Björnsson alias ‘The Mountain’

Depuis que cette vidéo a été prise, Thor a remporté le prix de l’homme le plus fort du monde et est maintenant passé à la boxe.

Il devait affronter son rival féroce Eddie Hall ce week-end, mais une blessure à The Beast l’a reporté à l’année prochaine.

Au lieu de cela, il affrontera la légende du bras de fer Devon Larratt.

Thor a déclaré: «Je suis toujours prêt à relever un défi, toujours prêt à le relever. Peu importe qui je combats. Chaque fois que j’ai été sur le ring, cela a été une grande expérience pour moi. Je suis nouveau dans la boxe, je fais ça depuis un an et demi.

« Chaque fois que je monte sur le ring, j’apprends.

«C’est un peu bizarre, parce que j’aime le gars (Larratt). C’est bizarre de combattre quelqu’un que tu aimes, c’est mieux quand tu n’aimes pas quelqu’un.

«Nous le traitons tous les deux professionnellement, nous gardons tous les deux nos distances jusqu’après le combat.

«Je lui fais signe et c’est à peu près tout. Juste pour le rendre plus professionnel. En fin de compte, c’est un combat et j’y vais pour le frapper.

“Après le combat, ça va être cool.”

Thor se prépare à combattre Devon Larratt ce week-end

À propos du report de son combat contre Hall, il a ajouté : « Bien sûr, j’étais déçu qu’il se soit blessé, mais je n’aurais rien pu faire.

«Ce n’est pas entre mes mains, je dois juste passer à autre chose. Concentrez-vous sur moi-même, concentrez-vous sur l’entraînement et faites ce que je peux faire.

«Améliorer mon jeu et mes compétences. Chaque fois qu’il sera prêt et en bonne santé, nous nous battrons.

“J’espère que ce sera tôt cette année.”

Hafthor Bjornsson est un ambassadeur de Reign et affrontera Devon Larratt le 18 septembre. #ReadyToReign