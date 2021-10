Hafthor Bjornsson révèle que la WWE a fait des « approches multiples » pour suivre Tyson Fury et Floyd Mayweather dans la promotion et explique à Logan Paul pourquoi il les a refusées alors que le combat contre Eddie Hall reste son objectif

Hafthor Bjornsson a révélé que la WWE l’avait approché pour rejoindre leur promotion à de nombreuses reprises.

Thor est un homme aux multiples talents ayant remporté l’homme le plus fort du monde en 2018, jouant dans Game of Thrones sous le nom de « The Mountain » avant de se tourner vers la boxe.

Thor a rejoint Logan Paul sur son podcast

Il n’est peut-être pas surprenant que Vince McMahon et la WWE aient tourné leur attention vers la montagne de 6 pieds 9 pouces.

Il s’intégrerait parfaitement à certaines de leurs stars, avec même Tyson Fury et Floyd Mayweather faisant des camées au cours des dernières années.

Sur son podcast Impaulsive, Logan Paul a demandé: « Avez-vous déjà pensé à la WWE ou était-ce déjà sur votre radar ou sur leur radar? »

Thor a répondu: « Le leur. Ils ont tendu la main à quelques reprises. J’y ai pensé mais comme je l’ai déjà dit… l’Islande.

Braun Strowman et Tyson Fury se sont affrontés à la WWE

Il semble que l’idée d’être loin de chez lui et de voyager pendant de longues périodes, ce qui serait exigé d’une superstar de la WWE, n’était pas quelque chose qu’il était prêt à faire.

Thor a ajouté : « Plus je commençais à voyager, plus je commençais à apprécier l’Islande et moins je voulais vivre ailleurs.

«Quand j’étais plus jeune, je me disais ‘oui, je vais déménager ailleurs’. Ensuite, j’ai commencé à beaucoup voyager, j’ai voyagé à travers le monde, puis j’ai été comme non.

Thor semble satisfait de sa transition vers la boxe d’homme fort et se prépare à affronter l’ennemi juré Eddie Hall l’année prochaine.

Hall et Thor ont une rivalité de longue date et la régleront en mars

Il a eu trois combats en préparation, le plus récemment contre Devon Larratt et l’a arrêté au premier tour.

Il y a eu des discussions entre les deux sur les réseaux sociaux et dans des interviews et ce sera probablement en mars que le couple réglera enfin ses différends.