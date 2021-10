Hafthor Bjornsson révèle un régime alimentaire de cinq repas par jour derrière une transformation corporelle de 55 kg alors qu’il poursuit sa préparation pour Eddie Hall

Hafthor Bjornsson a donné un aperçu du régime alimentaire qui a complètement transformé son corps d’homme fort en boxeur.

The Mountain a complètement remanié ce qu’il mange et comment il s’entraîne alors qu’il se prépare pour son match de rancune contre Eddie Hall.

Thor a terminé la refonte de son alimentation alors qu’il passait à la boxe

Cela devait être en septembre, mais la blessure au biceps détaché de Hall a forcé son report à 2022 et l’épreuve de force devrait maintenant avoir lieu en mars.

La transformation de Thor a été assez remarquable car il est passé d’un énorme 205 kg [a little over 32 stone] à un 150kg beaucoup plus maigre [23.6 stone].

Dans une vidéo YouTube publiée cette semaine, l’athlète islandais révèle comment il mange cinq repas par jour, mais consomme beaucoup moins de calories qu’avant.

Il a déclaré : « Mon alimentation a beaucoup changé depuis mes jours d’homme fort. J’avais l’habitude de manger beaucoup de faux-filet, beaucoup de riz.

« La raison pour laquelle je mange du bifteck de flanc plutôt que du faux-filet est qu’il est beaucoup plus maigre.

« Les calories que je mange en une journée sont beaucoup moins. J’avais l’habitude de manger 10 000 calories par jour, maintenant je ne mange même pas près de cela.

Instagram – @thorbjornsson

Thor a révélé ce qu’il mange en une journée

« Je sais que je n’ai pas le temps de préparer le repas numéro trois. C’est pourquoi j’ai le repas numéro trois, et généralement numéro quatre, toujours préparé.

« Sinon, si je ne les avais pas préparés, alors quoi ? Soit je devais ne pas manger ou manger de la restauration rapide. Vous n’obtiendrez pas d’abdominaux visibles à moins que votre régime ne soit au point.

« Il est très important de faire vos analyses de sang et de voir quel est le meilleur régime pour vous. Très peu de gens le font, mais si vous voulez tirer le meilleur parti de votre alimentation, vous devez le faire. »

Il a utilisé la natation et le rameur comme exercices cardio dans le cadre de sa routine d’entraînement, mais a révélé pourquoi il ne pouvait pas courir.

Thor a ajouté : « Je suis trop gros pour courir. Mes genoux ne peuvent pas le supporter, c’est pourquoi je ne cours pas.

Le plan de repas quotidien de Thor

Repas 1

Bavette – 250g

Deux oeufs

Avoine – 60g

Fraises – 100g

Myrtilles – 50g

Repas 2

Filet de boeuf – 250g

Riz – 140g (cuit dans du bouillon de volaille)

Épinards – 100g

Repas 3

Morue – 225g

Épinards – 100g

Pommes de terre – 250g

Repas 4

Saumon – 225g

Riz – 100g

Courgettes – 100g

Repas 5

Skyr de Thor – 250g

Beurre d’Amande ou de Cacahuète – 30g

Baies – 100g

Hall a également fait le point sur l’évolution de sa blessure dans une vidéo YouTube et a même prétendu avoir une taupe dans le camp de Thor.

Hall a maintenant déclaré: «Hé les gars, j’espère que tout le monde va bien, je veux juste vous donner une petite mise à jour.

« Il y a 13 semaines, j’ai détaché mon biceps, je l’ai fait rattacher.

«Je suis retourné à l’entraînement, je suis de retour à l’entraînement complet au combat maintenant, au combat complet.

« Tout va bien.

«Donc, je suppose que c’est un petit coup de pouce à Thor, un petit coup de pouce aux promoteurs, appuyons sur la gâchette de ce combat maintenant.

« Fixons un lieu, fixons une date et faisons en sorte que ce combat se produise.

La blessure de Hall est pratiquement guérie et il est sur le point de retrouver toute sa force

Il a poursuivi: « Je veux donner un petit message à Thor pendant que je suis ici.

« Alors Thor – j’ai vu tous vos combats et j’ai vu vos séquences d’entraînement.

« J’ai même un copain à moi dans ton camp qui continue de m’envoyer des images aussi, donc tu as de très bons amis là-bas, mon pote, bravo.

«Et je dois dire mon pote, je ne suis pas du tout impressionné.

« Rien de ce que vous avez publié ou montré jusqu’à présent ne m’a fait penser : ‘Ooh, ça va me poser un problème.’

« Et c’est la vérité maintenant – en deux ans depuis que nous avons signé le contrat, je n’ai pas vu un seul coup de poing jeté de votre part qui m’a fait penser, ‘Ooh, ça ferait mal.’

« Pas un seul coup de poing, et je pense que tout le monde qui regarde ça peut être d’accord avec moi là-dessus. »