Hafthor Bjornsson trouve le remplaçant d’Eddie Hall et combattra le lutteur canadien Devon Larratt qui « s’entraîne avec Lennox Lewis »

Hafthor Bjornsson serait monté sur le ring contre un lutteur de bras le mois prochain après qu’un remplaçant pour Eddie Hall ait été trouvé.

Hall a détaché son biceps il y a trois semaines et a forcé le report de la bataille en Floride, mars 2022 étant la nouvelle date la plus probable.

Larratt a posté cette photo avec Thor plus tôt cette année

Thor a poursuivi son entraînement de boxe et affronterait Devon Larratt, un lutteur professionnel de 46 ans présenté comme le meilleur de tous les temps.

On pense également qu’il a une formation dans les Forces spéciales canadiennes.

Le couple devrait se battre à Dubaï le 18 septembre, comme l’a rapporté Matt Rhodes – qui dirige une chaîne YouTube d’homme fort avec plus de 30 000 abonnés.

Larratt lui-même est ensuite apparu pour confirmer la nouvelle sur Instagram, en publiant une vidéo de lui avec Lennox Lewis, qui l’aurait aidé à s’entraîner.

L’événement devait avoir lieu en Floride, mais a été déplacé à Dubaï en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans l’État.

Thor a l’air en pleine forme, mais devra attendre pour combattre Hall

Hall est déjà de retour à l’entraînement après avoir détaché son biceps

Dans un communiqué, Core Sports a déclaré: “En raison des inquiétudes suscitées par l’augmentation des cas de COVID-19 qui balaie les États-Unis, c’est avec une grande tristesse que CoreSports doit annoncer un changement de lieu pour Worlds Ultimate Strongman & Woman & Core Sports Une nuit de combat.

«La santé et la sécurité de nos athlètes, de notre équipe, de nos fans et de leurs familles respectives sont notre priorité absolue et au premier plan de toutes nos décisions prises en ces temps sans précédent et en évolution rapide.

« En restant fidèles à notre philosophie « l’émission doit continuer », la décision a été prise de poursuivre les deux événements initialement prévus les 17 et 18 septembre, le nouvel emplacement étant les Émirats arabes unis ainsi qu’une diffusion numérique et télévisée mondiale plus large. . La nouvelle arène et les informations sur la billetterie seront annoncées au cours des prochains jours. »