Hafthor Bjornsson vs Eddie Hall Le prix PPV révélé alors que la date est confirmée pour la bataille de The Mountain avec The Beast

Hafthor Bjornsson et Eddie Hall devraient se rencontrer dans un match de boxe le 18 septembre en Amérique.

Le titan islandais, également connu pour avoir joué Gregor ‘The Mountain’ Clegane dans Game of Thrones, affrontera le Britannique dans une bataille d’hommes forts.

Bjornsson n’est pas fan d’Eddie Hall et le couple a accepté de se battre

En 2017, Hall a été couronné homme le plus fort du monde.

Bjornsson a poursuivi en remportant ce même titre en 2018.

L’année dernière, Bjornsson a battu le record du monde de soulevé de terre de Hall de 500 kg (1 100 lb) en soulevant 501 kg (1 105 lb).

Cela a attisé une rivalité entre les deux qui va maintenant se régler sur le ring.

Les deux hommes maigrissent pour passer à la boxe

MTK Global servira de conseillers officiels de boxe pour l’événement qui a maintenant été annoncé pour le 18 septembre aux États-Unis.

La vente des billets devrait commencer le 5 juillet.

Le PPV pour le combat sera diffusé via la plateforme en ligne CoreSports.World.

Des prix anticipés ont été annoncés pour les fans qui commandent à l’avance à 9,99 $ (7,99 £)

Il n’a pas été précisé si/quand cela augmentera dans les mois à venir à mesure que l’accumulation s’intensifiera.

Thor a acquis quatre séries d’expérience dans sa dernière exposition la semaine dernière

Lorsque l’événement a été confirmé pour la première fois sans date officielle l’année dernière, Hall a déclaré: «Je m’entraîne pour ce combat comme si je m’entraînais pour être l’homme le plus fort du monde, aucun effort n’a été fait et quiconque sur mon chemin est abattu.

“Avec l’expérience MTK Global [the official boxing advisers to organisers Core Sports] apporte à la table, cet événement sera encore meilleur qu’il n’allait être.

“En ce qui concerne le combat lui-même, je n’ai aucun doute dans mon esprit que le bébé pleureur Thor est plié en deux et renvoyé en Islande.”

Bjornsson a ajouté : « Je suis très enthousiasmé par l’implication de MTK Global car c’est quelque chose que je prends très au sérieux et je veux que les autres sachent à quel point ce combat sera sérieux.

“J’ai été extrêmement concentré et dévoué dans mon entraînement comme toujours et j’ai hâte de monter sur ce ring.”