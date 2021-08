Hágase la luz ! Bombilla WiFi LED de couleurs pour 7,99€ en Amazon1

A la hora de crear un hogar inteligente, uno de los elementos que no pueden faltar en tu casa es una bombilla WiFi. Y ahora tienes la oportunidad de llevarte un modelo a precio de derribo. Solo cuesta 7,99 euros !

Hablamos de una bombilla de la firma Nivian y que tiene excelentes valoraciones en Amazon, lo que deja patente la gran calidad de este producto. Y teniendo un precio tan ajustado, es perfecta para aprovechar y comprar varias unidades con las que créer un système intelligent en tu hogar. Eso si, mejor que te des prisa, ya que estamos ante una oferta flash y que estará disponible por tiempo limitado.

Y, por si no fuera suficiente, este modelo tiene los gastos de envío gratis. De esta manera, no tendrás que pagar nada porque te envíen el producto a casa. Tan solo hace falta que seas cliente de Amazon Prime. ¿Aucun estás suscrito a este servicio que incluye Amazon Prime Video y Amazon Fotos? Pues que sepas que, pulsando sobre el siguiente enlace, podrás disfrutar de un mes de prueba gratis y ¡sin permanencia de ningún tipo !

Controla la luz desde el móvil

Una de las bondades de este tipo de bombillas, es que las puedes controlar desde tu teléfono móvil. De esta manera, podrás calibrar la luminosidad y el color en función de tus gustos o necesidades. Con ello podrás elegir la illuminación que más te apetezca. Igual quieres un ambiente romántico para disfrutar de una cena con tu pareja, o prefieres un entorno muy illuminado para trabajar en las mejores condiciones. Opciones no te van a faltar precisamente. Sus 16 millones de colores y diferentes intensidades cumplirán de sobra con tus expectativas.

Además, y por si no fuera suficiente, este modelo cuenta con soporte pour Google Assistant et Alexa, los asistentes de voz más conocidos. Con ello, podrás controlar el encendido o apagado de esta bombilla WiFi sencillamente con una orden. ¡No tendrás que tocar el teléfono móvil! También podrás crear rutinas, perfecto si quieres tenerlo todo organizado: ¿quieres que se enciendan las luces cuando no estás en casa para que los amantes de lo ajeno no se acerquen? Esta bombilla inteligente de oferta será tu mejor aliada.

Ahorra en la factura de la luz

Y ojo, que este gadget con casquillo E27 de 8W garantiza un horro notable respecto a los modelos tradicionales de 80W. De esta manera, además de Disfrutar de un hogar inteligente por muy poco dinero, encima ahorrarás en la factura de la luz, ya que este modelo consomme mucho menos que una bombilla tradicional.

Como habrás podido ver, tener una bombilla WiFi en casa es la mejor solución. Te ahorras un buen dinero en la factura de la luz, y además disfrutarás de un hogar conectado por muy poco dinero. Y viendo el precio que tiene este modelo de Nivian, lo mejor que puedes hacer es aprovechar y cambiar todas las bombillas de tu casa para disfrutar de un sistema inteligente y que podrás controlar desde tu teléfono móvil.