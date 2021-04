Haier India exhorte les gens à rester au top de leur santé dans sa nouvelle publicité pour les climatiseurs

La campagne se concentre sur le besoin d’un air plus pur et de poumons plus sains, même lorsque les gens sont enfermés chez eux en raison de la résurgence de la pandémie, cet été.

Haier, la marque d’appareils ménagers et d’électronique grand public, a lancé son dernier TVC basé sur le climatiseur UVClean Pro récemment introduit pour un air sain. Le nouveau TVC intitulé «Mushkil Vs Aasaan» met en évidence la demande continue de Haier pour assurer un environnement plus sain pour ses clients grâce aux dernières innovations.

La campagne met l’accent sur le besoin d’un air plus pur et de poumons plus sains, même lorsque les gens sont enfermés chez eux en raison de la résurgence de la pandémie, cet été. Le TVC, conceptualisé et créé en collaboration avec Zero Zero Creative Solutions, sera présenté en première sur les chaînes de télévision et les genres tels que le divertissement général, les films, les actualités, entre autres. La marque fera également la promotion de la campagne par le biais des médias imprimés et en ligne.

Animé par trois publicités, le TVC présente une relation amicale entre un oncle d’âge moyen (joué par l’acteur de théâtre et de télévision, Gopal Datt) et son jeune neveu. Les scènes de la publicité dépeignent Gopal Datt comme un oncle hypocondriaque qui essaie désespérément de garder ses poumons en bonne santé en faisant toutes sortes d’exercices compliqués et finit par avoir l’air drôle par inadvertance devant son neveu. Alors que le neveu remarque que son oncle respire d’une manière étrange et lutte pour garder ses poumons en meilleure santé, il allume simplement le nouveau climatiseur Inverter UV Clean Pro de Haier pour obtenir le même résultat.

L’idée derrière ce TVC est d’établir une connexion unique avec nos consommateurs et de souligner l’importance de l’air pur à l’intérieur des maisons, en particulier en ces temps difficiles de la pandémie, a déclaré Satish NS, vice-président principal, ventes et marketing, Haier Appliances India. «La santé derrière les portes est devenue une question cruciale et tous nos consommateurs s’efforcent de choisir des produits qui les aident à rester en bonne santé. Notre dernière gamme d’onduleurs CA regorge de ces dernières innovations qui garantissent un air propre et sain à l’intérieur des maisons de nos clients », a-t-il ajouté.

«Notre campagne publicitaire s’appuie sur l’héritage de l’air pur des AC Haier et sa pertinence particulière à cette époque. La campagne prend son envol sur l’idée que les gens font des efforts extraordinaires pour garder leurs poumons en bonne santé. Et certaines des choses qu’ils font dans leurs tentatives de continuer à respirer un air sain frisent parfois le ridicule. Nos publicités dramatisent cela d’une manière qui résonnerait fortement auprès des consommateurs », Kumar Subramaniam, directeur, Zero Zero Creative Solutions Pvt. Ltd a déclaré.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.