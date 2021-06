Hailee Steinfeld a-t-elle réellement appris le tir à l’arc pour Hawkeye de Disney +? Voici ce qu’elle dit

En janvier, Hailee Steinfeld a partagé son enthousiasme à l’idée de jouer la jeune héroïne, révélant que c’était une “année folle sans savoir si cela allait arriver pendant un certain temps”. L’introduction de Steinfeld dans le MCU peut signifier que nous verrons Kate Bishop pendant un certain temps. Il est possible que son histoire dans la série Hawkeye ne fasse que commencer, et les fans pourraient même s’attendre, ou du moins espérer, la voir dans un futur film. Peut-être même la verrons-nous fonder l’équipe Young Avengers, aux côtés du déjà établi Eli Bradley de The Falcon and the Winter Soldier et Miss America, que nous rencontrerons dans Doctor Strange In the Multiverse of Madness, entre autres.