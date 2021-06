Hailee Steinfeld de Hawkeye discute de l’arrivée de Kate Bishop au MCU .

Hailee Steinfeld devrait jouer le rôle de Kate Bishop dans la prochaine série Disney + Oeil de faucon. S’adressant à SFX Magazine (via Comic Book Movie), l’actrice a détaillé ses recherches pour le rôle et ce qu’elle espère accomplir pour amener le personnage de Bishop dans le MCU.

CONNEXES: Jeremy Renner révèle que Hawkeye a terminé la production!

Interrogée sur son niveau de recherche pour la série, Steinfeld a admis avoir toujours aimé la bande dessinée et a déclaré qu’elle «découvrait ces éléments de Kate Bishop qui sont en [the comics] que nous donnons vie à la série et à d’autres éléments de la bande dessinée. Steinfeld a également fait l’éloge de l’univers cinématographique Marvel, notant qu’elle est heureuse de rejoindre un monde rempli de “quantités infinies de références et d’informations”.

“C’est toujours excitant de voir ce que les cinéastes choisissent de tirer de ce que nous savons et de le transformer en ce qu’il devient”, a déclaré Steinfeld en discutant du travail que Marvel Studios fait pour étoffer le plus grand MCU.

Originaire de l’écrivain en chef Jonathan Igla, la série est centrée sur l’archer héros de Renner et présentera sa protégée préférée des fans, Kate Bishop, qui sera interprétée par Hailee Steinfeld (Le bord de dix-sept). Grâce aux photos de tournage précédemment publiées, il semble que la série se déroulera deux ans après la dernière sortie de Renner en Avengers: Fin de partie et est supposé qu’il adaptera l’un des Oeil de faucon‘s intrigues importantes des bandes dessinées, où Clint perd son audition.

Aux côtés de Renner et Steinfeld, le casting de la série devrait inclure Vera Farmiga (La conjuration: le diable m’a fait le faire), Frais Frais (Animaux), Veuve noirede Florence Pugh, Tony Dalton (Tu ferais mieux d’appeler Saul), Zahn McClarnon (Docteur Sleep) et le nouveau venu Alaqua Cox.

CONNEXES: Les nouvelles photos de Hawkeye Set présentent de plus près l’écho d’Alaqua Cox

Oeil de faucon est dirigé par Amber Finlayson et Katie Ellwood, alias Bert et Bertie, qui sont surtout connues pour leur travail sur Troupe zéro, et Rhys Thomas (Été de Staten Island). Le spectacle devrait faire ses débuts à l’automne 2021 sur Disney +.