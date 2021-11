Avertissement : Spoilers à venir !

Dickinson trouve le bon au revoir avec sa dernière saison.

Oui, le pays est en pleine guerre civile, un moment tragique de l’histoire que showrunner Alena Smith s’est construit au cours des deux dernières saisons, mais cette saison n’est (par opposition à la guerre) pas si mauvaise pour la famille Dickinson.

En réalité, Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) est de plus en plus sûre de la personne qu’elle veut être, et Billy Eichnerle caractère de, Walt Whitman, est de remercier pour ce changement crucial dans le protagoniste.

Comme Hailee l’a dit à E! News dans une récente interview, Walt entre dans la vie d’Emily et l’aide à avoir son « moment de coming out » dans un bar gay secret à New York. Selon l’actrice, « Son personnage est ce qui amène Emily à ce moment et le fait sortir d’elle. »

Sans trop en révéler sur l’épisode, intitulé « Ceci est ma lettre au monde », Hailee a simplement déclaré que les scènes de Billy ne devaient pas être manquées, décrivant son travail comme « une performance tellement électrique et émotionnelle ».

Alena a accepté, taquinant: « C’était une course tellement folle et je ne peux imaginer personne de mieux pour nous guider dans ce voyage que Billy. »