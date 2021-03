Hailey Baldwin admet qu’elle a épousé Justin Bieber très jeune

Bien que l’amour entre eux soit plus vivant que jamais, le moment n’est pas encore venu d’agrandir la famille avec un bébé. En décembre, le chanteur a déclaré qu’ils rêvaient tous les deux d’être parents, mais que cela se produirait à l’avenir.

Justin Bieber et Hailey Baldwin n’ont pas encore l’intention d’avoir des bébés.

(Instagram / Hailey Baldwin.)



« Il me semble que Hailey a encore des objectifs à atteindre en tant que femme et je pense qu’elle n’est pas encore prête. Et je pense que c’est très bien », a-t-elle révélé lors de son apparition dans l’émission Ellen DeGeneres.

Dans son cas, a-t-il ajouté, il adorerait fonder une grande famille, même si ce sera finalement sa jeune femme qui décidera. « J’aurai autant d’enfants que Hailey est prête à donner naissance », a plaisanté Justin Bieber. « J’adorerais former ma propre tribu, mais nous parlons de son corps et ce sera ce qu’elle décidera … je pense qu’elle aimerait en avoir quelques-uns, pour au moins deux ou trois », a-t-il assuré.