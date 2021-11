Hailey Baldwin admet qu’il était difficile d’aider Justin avec sa sobriété. Le mannequin a révélé qu’elle avait eu du mal à aider son mari sur le chemin de la sobriété, étant donné que son propre père, Stephen Baldwin, souffrait de dépendances.

« Il y a beaucoup de dépendances qui existent dans ma famille, non seulement mon père, mais aussi beaucoup d’autres personnes de ce côté de ma famille souffrent de beaucoup de choses différentes », a expliqué le mannequin de 24 ans dans le podcast « Victoria’s Secret Voices » , ce mercredi 10 novembre.

Baldwin a admis que son père, Stephen, était très honnête au sujet de ses dépendances, ce qu’elle a toujours apprécié.

« (Mon père) a toujours été extrêmement honnête sur les raisons pour lesquelles être sobre fonctionnait pour lui et pourquoi il devait être sobre, à quoi ressemblait le comportement d’un alcoolique et ce qui en sortait. »

Hailey a souligné qu’elle n’avait jamais été une personne qui souffrait d’aucune substance, précisément à cause de ce qui s’était passé avec sa famille.

« J’étais au courant à cause de mon père. Il avait ce gros problème avec la cocaïne et j’ai pensé, je ne vais jamais l’essayer parce que j’avais tellement peur que si je le faisais une fois, cela pourrait mener à autre chose », a-t-elle déclaré.

L’expérience de Hailey avec la dépendance de son père a joué un grand rôle dans sa capacité à aider Justin pendant sa sobriété.

« Quand je parlais plus tôt de travailler sur beaucoup de choses quand j’étais nouvellement marié, je pense que cela en faisait partie. Se souvenir de l’époque de la consommation de drogue et être dans des espaces sombres et devoir y retourner était extrêmement difficile. »

Pour Hailey et Justin – qui se sont secrètement mariés en 2018 – se mettre au travail et la communication ont permis à leur relation de prospérer.

« Être comme, Hé, où es-tu avec ça ? » J’ai eu des moments où je suis devenu nerveux (parler à Justin), êtes-vous d’accord pour faire ça ? Parce que vous avez des moments dans votre vie où ce n’était pas bon pour vous et c’est un moment sombre pour vous « – a rappelé Hailey. « Mais il a une bonne conscience de lui-même à ce sujet et il est très ouvert à ce sujet et c’est tout ce que je peux demander. »

Dans une autre interview, Hailey a rappelé comment il y avait des moments où elle ne pouvait plus le supporter et croyait qu’elle abandonnait, c’était comme le point de rupture de sa relation, elle a appelé sa mère plusieurs fois en pleurant pour lui dire qu’elle ne pouvait pas supporter et qu’elle ne se voyait pas vivre comme ça tout le temps. Sa mère est restée calme, se souvient-elle, lui a dit que tout irait bien, Justin allait être en bonne santé et qu’ils allaient toujours la soutenir. Hailey se souvient qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait pris la décision, qu’elle aimait Justin depuis longtemps et que ça n’allait pas être ce moment où elle allait le quitter, qu’elle ne pouvait pas lui faire ça.

Justin pour sa part a partagé qu’il avait eu de nombreuses expériences hors du corps et des problèmes sensoriels alors qu’il souffrait de dépression, avant de décider de demander de l’aide pour sa santé mentale.

« J’avais vécu tellement de choses dans ma vie. Tant de réalisations et j’ai parcouru le monde et vu toutes les parties du monde. Et je viens d’arriver à un endroit où je me sentais seul, et je ne voulais tout simplement pas le faire tout seul « , a déclaré le chanteur pendant le podcast. « J’ai réalisé que je devais subir une guérison sérieuse pour arriver à un endroit où je pourrais être dans une relation saine et sérieuse parce que j’avais beaucoup de traumatismes et de cicatrices. Alors je me suis simplement engagé travailler sur ces choses et être en bonne santé. . «

Eh bien, honnêtement, j’espère qu’ils sont heureux parce qu’ils ont traversé beaucoup de choses, en particulier Hailey … seul quelqu’un qui aime beaucoup une personne peut supporter quelque chose comme ça. Bonne chance!

