Hailey Bieber (anciennement Baldwin) parle de sa relation avec Justin Bieber, expliquant qu’elle a pris une solide « décision » de soutenir son mari « quoi qu’il arrive ». Au cours d’un nouvel épisode du podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith, Baldwin et Bieber ont parlé des hauts et des bas de leur relation au fil des ans, y compris lors de leur première séparation en 2016, avant de se réunir en 2018. « Heureusement, Hailey a accepté moi tel que j’étais », a déclaré Bieber. « Même lorsque nous nous sommes mariés, il y avait encore beaucoup de dégâts et de blessures que je devais encore surmonter, mais vous avez vu mon cœur à travers tout cela. »

Baldwin a ensuite partagé son point de vue en disant: « J’étais dedans. J’ai pris une décision. Je sais pertinemment que j’aime cette personne depuis très longtemps et que ce ne serait pas le moment de l’abandonner. Je Je ne lui ferais tout simplement pas ça. » Au moment de leur séparation, Bieber souffrait d’importants problèmes de santé mentale et émotionnelle, que Baldwin était déterminé à garder la main à mesure qu’il se rétablissait. « Imaginez abandonner quelqu’un au milieu du pire moment de sa vie, potentiellement », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas ce genre de personne. Alors j’allais tenir le coup, peu importe le résultat. »

Epousant finalement Baldwin en septembre 2018, Bieber a expliqué qu’il était arrivé à un endroit où il savait qu’il avait besoin d’aider à guérir de ce avec quoi il avait vécu. « J’avais vécu tellement de choses dans ma vie. Tant de jalons et j’ai parcouru le monde et vu partout dans le monde. Et je viens d’arriver à un endroit où j’étais seul, et je ne voulais tout simplement pas le faire tout seul, » il a dit. « J’ai réalisé qu’il y avait une guérison sérieuse que je devais traverser pour arriver à un endroit où je pourrais être dans une relation saine et sérieuse parce que j’avais beaucoup de traumatismes et de cicatrices. Alors je me suis simplement engagé à travailler sur ces choses et être en bonne santé. »

Enfin, Baldwin et Bieber ont également évoqué leur projet d’avoir des enfants un jour, ce que la chanteuse pop superstar avait précédemment indiqué qu’ils pourraient commencer à essayer pour cette année. « Nous avons toujours eu tellement de conversations sur: » Quels étaient nos objectifs? Où voulions-nous finir à un certain âge? « », a expliqué Baldwin. « Nous avons toujours parlé de vouloir être mariés et jeunes, d’avoir une jeune famille et d’avoir des enfants jeunes. »