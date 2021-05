Hailey Baptiste bat Julia Grabher au tour de qualification

28/05/2021 à 13:16 CEST

Hailey baptiste, Américain, numéro 202 de la WTA, a remporté en deux heures et sept minutes par 3-6, 7-5 et 6-3 à Julia Grabher, Joueur de tennis autrichien, numéro 194 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

L’Autrichienne a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, tandis que la joueuse de tennis américaine, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, Baptiste avait un premier service de 60% et commis 7 doubles fautes, réussissant à gagner 59% des points de service, tandis que son adversaire atteignait 73% d’efficacité, faisait 10 doubles fautes et gagnait 55% des points.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) a une phase d’accès préliminaire dans laquelle les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Plus précisément, dans cette phase de la compétition, 239 joueurs de tennis sont confrontés, dont 111 se qualifient pour la finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.