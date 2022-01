Hailey Baptiste parvient à s’imposer lors du tour de qualification face à la joueuse de tennis Nina Stojanovic

01/12/2022 à 07:30 CET

Le joueur américain Hailey baptistenuméro 168 de la WTA, remportée en une heure et seize minutes par 6-3 et 6-4 en serbie Nina Stojanovicnuméro 118 de la WTA, lors du tour de qualification de l’Open d’Australie. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.), il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis avec les scores les plus bas doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis s’affrontent à ce stade de la compétition. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.