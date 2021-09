Hailey Bieber clarifie l’air autour des rumeurs de mauvais traitements de Justin Bieber

Hailey Bieber a clarifié les rumeurs selon lesquelles son mariage avec Justin Bieber se déroulerait sur un terrain rocailleux. Après qu’une vidéo de Las Vegas ait semblé montrer Justin criant après Hailey, le mannequin a déclaré à Demi Lovato dans leur dernier épisode de podcast qu’il n’y avait pas de vérité dans les rumeurs selon lesquelles Justin la maltraitait. Les commentaires sont venus quelques jours seulement après leur apparition ensemble au Met Gala 2021.

“Il y a tellement de récits qui circulent sur moi, sur lui, sur nous ensemble”, a déclaré Hailey, 24 ans, à Lovato dans le dernier épisode de 4D avec Demi Lovato, via Yahoo! Divertissement. “C’est si loin de la vérité, et c’est tout le contraire.” Plus tard, Hailey a déclaré qu’elle se considérait “chanceuse de dire que je suis avec quelqu’un qui me respecte extrêmement, qui me fait me sentir spéciale chaque jour”. Chaque fois qu’elle voit des affirmations à l’opposé de cela, “Je me dis, ‘Hein?'”, a déclaré Hailey.

Les rumeurs selon lesquelles Justin, 27 ans, maltraite Hailey proviennent d’une vidéo de Las Vegas qui a fait surface sur les réseaux sociaux en juillet, filmée après que Justin se soit produit à l’ouverture d’un nouveau salon à l’hôtel et casino Wynn Las Vegas. Le clip, qui a été publié pour la première fois sur TikTok, semblait montrer Justin et Hailey dans une dispute. À l’époque, une personne qui prétendait avoir été témoin de la scène avait insisté sur le fait que Justin n’était pas en colère contre Hailey. Il était juste excité après avoir joué. “Ils souriaient et riaient tous les deux, mais bien sûr, ce n’est pas la partie de la vidéo qui est publiée. Arrêtez de déformer les choses”, a écrit le témoin.

Hailey a eu vent de la vidéo et de la controverse qui l’entoure. Elle a répondu en publiant une photo d’elle et Justin en train de s’embrasser. “Je me souviens à quel point le week-end dernier a été incroyable. J’ai passé le meilleur moment entouré de tant d’amour”, a-t-elle écrit dans la légende. “Tout autre récit qui circule est plus que faux. Ne nourrissez pas les bulls-peeps négatifs.”

Ailleurs dans sa conversation avec Lovato, Hailey a admis qu’elle était habituée à être connue comme la femme de Justin, même si elle était un mannequin à succès avant d’épouser le chanteur “Sorry”. “Lorsque vous épousez quelqu’un de très connu, vous acceptez également que la plupart du temps, les gens se disent :” Oh oui, c’est la femme de bla bla bla “”, a déclaré Hailey, via Us Weekly. “Cela ne me dérange pas. Cela me dérange quand les gens essaient de le prendre et de le retourner et de se dire:” Les gens ne sauraient pas qui vous êtes si vous n’étiez pas sa femme. ” Parce que je ne suis pas d’accord, je suis désolé, mais je ne suis pas d’accord.” Elle a ajouté plus tard que si quelqu’un l’appelait “la femme de Justin”, elle accepterait cela parce que, comme elle l’a dit, “Où est le mensonge?”

Les Bieber se sont mariés en secret dans un palais de justice de New York en septembre 2018. Un an plus tard, les deux ont renouvelé leurs vœux lors d’une grande cérémonie en Caroline du Sud. Lundi, ils ont foulé le tapis rouge du Met Gala pour la première fois depuis leur mariage.