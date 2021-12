Hailey Bieber demande à Rosie Huntington-Whiteley des conseils sur la maternité

David M. Benett / Dave Benett / . pour bareMinerals

Elle a également déclaré qu’elle se sentait « vraiment chanceuse » d’avoir plusieurs femmes dans sa vie pour la soutenir tout au long de ses deux grossesses.

« Je peux appeler ma mère, sur le sol de ma salle de bain, sanglotant, lui demandant conseil. Et je pense que vous le faites, vous vous appuyez sur les conseils de votre grand-mère, de votre mère, des femmes plus âgées autour de vous qui ont vécu cela », a expliqué Rosie. « La quantité d’amitié, de camaraderie et de soutien que j’ai ressentie de la part des femmes ne ressemblait à rien d’autre que j’avais connu. Et c’est vraiment un lien merveilleux à avoir entre d’autres mères. »

Ce n’est pas la première fois que le sujet des enfants est abordé autour de Hailey et Justin. Le couple, qui a eu une deuxième cérémonie de mariage en 2019, a tous deux discuté de sa décision d’attendre avant d’avoir des enfants ensemble.

Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne planifient pas leur avenir. En décembre 2020, Justin a dit Ellen Degeneres qu’il était prêt à avoir autant d’enfants que « Hailey souhaite les repousser », ajoutant: « J’aimerais avoir une petite tribu, mais oui, c’est son corps et tout ce qu’elle veut faire. »

Lorsqu’Ellen a posé des questions sur leur choix, le chanteur de « Stay » a dit qu’il voulait attendre d’avoir des enfants jusqu’à ce que Hailey soit prête. « Je pense que le problème – il n’y a pas vraiment de problème – je pense que Hailey a toujours des choses qu’elle veut accomplir en tant que femme », a-t-il expliqué. « Je pense juste qu’elle n’est pas encore prête et ce n’est pas grave. »