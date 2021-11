Hailey Bieber dit que Met Gala est maudite après s’être cassé le pied deux fois

« Mais l’année suivante, 365 jours après la journée, parce qu’il était minuit au Met Gala, je me suis cassé le même pied. » L’épouse a poursuivi en expliquant que les deux accidents lui étaient arrivés dans les 24 heures suivant les Oscars de la mode. « La nuit du Met Gala ou les 24 heures à l’intérieur du Met Gala sont maudites pour moi », a-t-il assuré.

Par la suite, la présentatrice, Yvonne Orji, a plaisanté en disant qu’elle devrait envisager d’arrêter de participer et Baldwin a répondu que rien ne lui était arrivé depuis lors et a touché une table en bois, avant de dire; « Donc je pense que ça va. »

NEW YORK, NEW YORK – 13 SEPTEMBRE : Hailey Bieber assiste au gala du Met 2021 célébrant en Amérique : un lexique de la mode au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de Mike Coppola / .) (.)