Hailey Bieber est-elle enceinte ? Suscite de grands soupçons

Conseils de maternité Hailey Bieber Êtes-vous enceinte? | Instagram

Récemment, le célèbre maquette Hailey Bieber a soulevé de grands soupçons quant à savoir si elle est Enceinte à ce moment-là et il a été annoncé qu’elle avait demandé des conseils de maternité à une célébrité.

C’était lors d’une scène supprimée de l’épisode le plus récent de Who’s in My Bathroom ?, la série YouTube de Hailey Bieber, où le mannequin a demandé à Rosie Huntington-Whiteley, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, des conseils sur la maternité.

Sans aucun doute, cela a alarmé ses millions d’adeptes, car beaucoup espèrent qu’elle et Bieber bientôt parents.

Cela peut vous intéresser: Hailey Bieber parle du problème de dépendance de Justin Bieber

Je ne sais littéralement rien sur le fait d’être mère, mais je veux avoir des enfants un jour. Quel est votre plus gros conseil ? », a déclaré le mannequin de 25 ans à la femme de la star de cinéma d’action Jason Statham.

Comme vous vous en souvenez, dans une vidéo du MET Gala 2021, Hailey Baldwin a laissé place aux rumeurs de sa supposée grossesse, qui ont été renforcées par ses questions à Huntington-Whiteley.

Après avoir dit à Hailey qu’elle ferait une mère adorable, le mannequin de Victoria’s Secret a expliqué qu’être gentil avec soi-même « est l’une des choses les plus importantes dont les parents devraient se souvenir, expliquant que la maternité :

C’est complet et c’est un numéro de jonglerie. Que vous soyez une mère au foyer ou une mère qui travaille, c’est jongler et vous êtes confronté à beaucoup de choses », a-t-elle déclaré sur la chaîne YouTube officielle de Hailey Bieber.

C’est ainsi que je vous conseille de suivre votre instinct et de ne pas trop écouter ce que les autres disent ou font, car bien des fois cela peut vous blesser.

Quelques secondes plus tard, elle a plaisanté en disant qu’elle se sentait « vraiment chanceuse de pouvoir appeler ma mère ».

A noter que Justin Bieber et Hailey Baldwin cherchent à avoir leur premier enfant et en ont même parlé publiquement, comme lors de leur documentaire Justin Bieber : Our World, où ils ont annoncé que cette année 2021 serait celle où ils commenceraient à essayer d’obtenir Enceinte.

Mon intention pour 2021 est de continuer à me fixer des objectifs et de m’amuser tout en les atteignant. Assurez-vous de faire passer ma famille en premier et, espérons-le (avoir un bébé). « À quoi Hailey Bieber a répondu, » Nous verrons.

Depuis que cette information a été publiée, beaucoup attendent maintenant avec impatience la bonne nouvelle, sachant qu’ils sont de bons parents et que le bébé est un fils extrêmement chanceux.