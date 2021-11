Hailey Bieber est la reine d’Halloween en tant que Britney Spears et Mia Thermopolis

Dans l’album, le modèle et la danseuse apparaissent dans le look d’écolière que Britney portait dans le clip de « Baby One More Time ». Hailey a recréé le look à la perfection, y compris même les beignets de cheveux emblématiques portés par le chanteur. Sur la deuxième photo, il porte le la combinaison scintillante emblématique qu’elle portait dans le clip de « Oups! … I Did It Again ».

Son troisième costume de Britney était le couverture qu’il a faite pour le magazine Rolling Stone en 1999. Hailey apparaît posant sur le lit dans un ensemble de lingerie, un Teletubi et parlant au téléphone. Enfin, il a recréé le tenue portée par le chanteur dans le clip de « Slave 4 You ». Elle portait un pantalon en cuir brillant, un haut rose et un bas assorti sur un put.